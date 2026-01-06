کوبا در تیررس ترامپ؛ واشنگتن سناریوی پس از ونزوئلا را کلید زد
منابع آمریکایی از شکلگیری اجماع در تیم امنیت ملی ایالات متحده خبر میدهند که بر اساس آن، کوبا بهعنوان حلقه بعدی در راهبرد فشار و مداخله واشنگتن پس از ونزوئلا در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، منابعی در داخل کاخ سفید فاش کردند که پس از عملیات آمریکا در ونزوئلا که به بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور این کشور، انجامید، گام بعدی مدنظر دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، معطوف به کوبا و پایتخت آن، هاوانا، است.
به گفته این منابع، تیم امنیت ملی آمریکا به مجموعهای از ارزیابیها رسیده که نشان میدهد کوبا یکی از مرتبطترین بازیگران منطقه با روند تحولات ونزوئلا به شمار میرود و از نظر جغرافیایی و سیاسی، نزدیکترین همپیمان به کاراکاس در حیاط خلوت ایالات متحده است.
این منابع توضیح دادند تیمهای اطلاعاتی آمریکا که طی ماههای گذشته در ونزوئلا فعال بودهاند، به حجم گستردهای از همکاریهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی میان دولت نیکلاس مادورو و نظام حاکم بر کوبا دست یافتهاند؛ همکاریهایی که بهویژه در سطوح بالای ساختار امنیتی دو کشور جریان داشته است.
در همین چارچوب، ترامپ در اظهاراتی که از طریق رسانههای آمریکایی منتشر شد، کوبا را «ایستگاه دوم» پس از ونزوئلا توصیف کرده و گفته است دولت سوسیالیستی همسایه آمریکا اکنون «آماده سقوط» است. این سخنان در حالی مطرح شد که سناتور برجسته جمهوریخواه، لیندسی گراهام، که از مشاوران نزدیک ترامپ در سیاست خارجی به شمار میرود، او را همراهی میکرد.
گراهام با اشاره به پیامدهای بازداشت مادورو تأکید کرد جهان شاهد نسخهای متفاوت از ایالات متحده خواهد بود؛ آمریکایی که پس از عملیات ونزوئلا، رویکردی کاملاً جدید در قبال تهدیدات پیرامونی خود در پیش گرفته است.
به گفته منابع آگاه، بخش قابل توجهی از نیروهایی که در جریان عملیات بازداشت مادورو با نیروهای آمریکایی درگیر شدند، از عناصر اطلاعاتی کوبا بودند که در کاخ ریاستجمهوری ونزوئلا فعالیت میکردند. حتی بنا بر این اطلاعات، شمار زیادی از کشتهشدگان در حلقه امنیتی نزدیک به مادورو، اتباع کوبایی بودهاند، نه اعضای گارد ریاستجمهوری ونزوئلا.
یکی از اعضای تیم امنیت ملی آمریکا در اینباره گفته است: «ما با کشوری مواجه شدیم که در بالاترین سطوح امنیتیاش توسط عناصر کوبایی اداره میشد؛ نشانهای روشن از عمق پیوند میان دو نظام در کاراکاس و هاوانا.»
این منابع تأکید کردند وابستگی تاریخی کوبا به منابع انرژی ونزوئلا و مشارکت هر دو کشور در شبکهای از ائتلافهای بینالمللی ضد منافع آمریکا، از عوامل کلیدی در ارزیابی واشنگتن بوده است؛ ائتلافهایی که به گفته مقامات آمریکایی، زمینه فعالیت رقبای ایالات متحده را در نزدیکی مرزهایش فراهم کرده و تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی این کشور محسوب میشود.
بر اساس این ارزیابیها، حذف نظام مادورو موجب تضعیف جدی دولت کوبا، افزایش انزوای بینالمللی آن و کاهش منابع حیاتیاش خواهد شد؛ وضعیتی که به باور واشنگتن، هرگونه اقدام علیه هاوانا را کمهزینهتر و سادهتر میکند.