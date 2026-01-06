ترامپ: در جنگ با ونزوئلا نیستیم
رئیس جمهور ایالات متحده مدعی شد که این کشور در جنگ با ونزوئلا نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با «ان بی سی نیوز»، مدعی شد که آمریکا در جنگ با ونزوئلا نیست.
ترامپ گفت: «نه ما در جنگ نیستیم، ما در حال جنگ با فروشندگان مواد، با کسانی که زندان هایشان را با ارسال زندانیان به کشورمان و موسسات روانیشان را با ارسال معتادانشان به آمریکا خالی میکنند، هستیم».
وی تاکید کرد: «کاخ سفید باور دارد که انتخابات جدید در ونزوئلا در ۳۰ روز آتی برگزار نمیشود».