خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ: در جنگ با ونزوئلا نیستیم

ترامپ: در جنگ با ونزوئلا نیستیم
کد خبر : 1738187
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور ایالات متحده مدعی شد که این کشور در جنگ با ونزوئلا نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با «ان بی سی نیوز»، مدعی شد که آمریکا در جنگ با ونزوئلا نیست.

ترامپ گفت: «نه ما در جنگ نیستیم، ما در حال جنگ با فروشندگان مواد، با کسانی که زندان هایشان را با ارسال زندانیان به کشورمان و موسسات روانی‌شان را با ارسال معتادانشان به آمریکا خالی می‌کنند، هستیم».

 وی تاکید کرد: «کاخ سفید باور دارد که انتخابات جدید در ونزوئلا در ۳۰ روز آتی برگزار نمی‌شود».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی