کلمبیا:

به همکاری با آمریکا جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر ادامه می‌دهیم

دولت کلمبیا اعلام کرد که با ایالات متحده برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کلمبیا روز گذشته -دوشنبه- اعلام کرد که به همکاری با ایالات متحده جهت استفاده از  اطلاعات و تلکنولوژی  واشنگتن برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر ادامه می‌دهد.

«آرماندو بندتی»، وزیر کشور کلمبیا، همراه با «آندریاس ایداراگا»، وزیر دادگستری این کشور، در پیامی  اعلام کردند: « دولت کلمبیا به دولت ایالات متحده اطلاع داده است که قصد دارد به هماهنگی و همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر ادامه دهد».

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه ضمن بیمار خواندن  «گوستاوو پترو»، همتای کلمبیایی خود کرد  که عملیات نظامی ایالات متحده در این کشور امکان‌پذیر است.

 

 

