حمله به ونزوئلا تاییدی بر فروپاشی نظم جهانی لیبرال بود

نخست وزیر مجارستان حمله آمریکا به ونزوئلا را تایید بر فروپاشی نظم جهان لیبرال دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، گفت اقدامات ایالات متحده علیه ونزوئلا شواهد بیشتری فراهم کرده که نشان می‌دهد نظم جهانی فعلی در حال فروپاشی است، در حالی‌که جهان جدید هنوز کاملا پدیدار نشده است.

اوربان تاکید کرد که دولتش قصد دارد در مسیر صلح و امنیت باقی بماند و با اشاره به عملیات نظامی ایالات متحده که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور این کشور جهت دستگیری «نیکولاس مادورو»، دستور آن را صادر کرد توضیح داد: «در روزهای اول امسال، ما یادآوری مهمی دریافت کردیم که نظم جهانی لیبرال در حال فروپاشی است».

 نخست وزیر مجارستان اظهار داشت که بازگشت ترامپ به کاخ سفید در یک سال پیش، ضربه‌ای مهلک به نظم جهانی لیبرال وارد کرد.

اوربان در فیسبوک نوشت: «با این حال، جهان جدید هنوز شکل واضحی به خود نگرفته است. سال‌های حتی ناپایدارتر، غیرقابل پیش‌بینی‌تر و خطرناک‌تری در پیش است».

 

