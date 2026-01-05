وانگ یی:
نیازی به پلیس و قاضی بینالمللی نیست
وزیرخارجه چین گفت که هیچ کشوری نباید نقش پلیس بین المللی را ایفا کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «وانگ یی»، وزیرخارجه چین در واکنش به اقدام نظامی ایالات متحده در ونزوئلا گفت که هیچ کشوری نباید خودش را در موقعیت پلیس یا قاضی بینالمللی قرار دهد.
وبسایت رسمی وزارتخارجه چین گفت: «ما معتقد نیستیم که هیچ کشوری بتواند به عنوان پلیس بینالمللی عمل کند و همچنین موافق نیستیم که هیچ کشوری ادعای قاضی بینالمللی بودن داشته باشد».
وی همچنین بر نیاز به حافظت از تمامیت ارزی و امنیت تمامی کشورها بر اساس حقوق بینالمللی تاکید کرد.
دیپلمات ارشد چینی افزود: «ما قویا مخالف تهدید یا استفاده از زور در روابط بین الملل و تحمیل خواست یک کشور بر دیگری هستیم».