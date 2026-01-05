شی جینپینگ:
آماده گسترش روابط با ایرلند هستیم
رئیس جمهور چین با نخست وزیر ایرلند دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از ریترز، «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، امروز -دوشنبه- به «مایکل مارتین»، نخست وزیر ایرلند گفت که چین آماده است تا ارتباطات استراتژیک با این کشور را تقویت کرده و همکاری ها را گسترش دهد.
«شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، امروز -دوشنبه- به «مایکل مارتین»، نخست وزیر ایرلند، گفت که چین آماده است تا ارتباطات استراتژیک با ایرلند را تقویت کرده و همکاریهای کاربردی را گسترش دهد، در حالیکه هدف آن دستیابی به نتایج سودمند متقابل است.
شی در سخنان افتتاحیه خود در جریان دیدارشان در تالار بزرگ خلق، توضیح بیشتری در مورد همکاریهایی که چین علاقهمند به افزایش آنها است ارائه نکرد اما بر احترام متقابل و دستیابی به نتایج برد-برد به عنوان تجربیات ارزشمند برای توسعه بلندمدت و پایدار روابط چین و ایرلند تاکید کرد.