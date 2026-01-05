خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شی جین‌پینگ:

آماده گسترش روابط با ایرلند هستیم

آماده گسترش روابط با ایرلند هستیم
کد خبر : 1737593
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور چین با نخست وزیر ایرلند دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از ریترز، «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، امروز -دوشنبه-  به «مایکل مارتین»، نخست وزیر ایرلند گفت که چین آماده است تا ارتباطات استراتژیک با این کشور را تقویت کرده و همکاری ها را گسترش دهد.

«شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، امروز -دوشنبه- به «مایکل مارتین»، نخست وزیر ایرلند، گفت که چین آماده است تا ارتباطات استراتژیک با ایرلند را تقویت کرده و همکاری‌های کاربردی را گسترش دهد، در حالی‌که هدف آن دست‌یابی به نتایج سودمند متقابل است.

شی در سخنان افتتاحیه خود در جریان دیدارشان در تالار بزرگ خلق، توضیح بیشتری در مورد همکاری‌هایی که چین علاقه‌مند به افزایش آنها است ارائه نکرد اما بر احترام متقابل و دست‌یابی به نتایج برد-برد به عنوان تجربیات ارزشمند برای توسعه بلندمدت و پایدار روابط چین و ایرلند تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی