یک روز پس از بازداشت مادورو؛ ترامپ پتر را تهدید کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه تهدیدی مستقیم و صریح به گوستاوو پتر، رئیس‌جمهور کلمبیا، صادر کرد.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری گفت که «کلمبیا توسط مردی بیمار اداره می‌شود و این وضعیت مدت زیادی ادامه نخواهد داشت.» او افزود: «عملیات کلمبیا برای من خوب به نظر می‌رسد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین پتر را متهم کرد که «علاقه‌مند به تولید کوکائین و فروش آن به آمریکا است.»

وقتی از ترامپ درباره احتمال اقدام نظامی علیه رئیس‌جمهور کلمبیا پرسیده شد، او پاسخ داد: «به نظر ایده خوبی می‌آید.»

تحلیلگران معتقدند این اظهارات ترامپ در پی دستگیری مادورو و افزایش تنش‌ها در آمریکای لاتین بیان شده است و می‌تواند بخشی از فشار سیاسی آمریکا بر کلمبیا و منطقه باشد.

