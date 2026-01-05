یک روز پس از بازداشت مادورو؛ ترامپ پتر را تهدید کرد
یک روز پس از بازداشت رئیسجمهور قانونی ونزوئلا، ترامپ با با انتقادی تند از رئیسجمهور کلمبیا، او را «رئیسجمهور بیمار» خواند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه تهدیدی مستقیم و صریح به گوستاوو پتر، رئیسجمهور کلمبیا، صادر کرد.
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری گفت که «کلمبیا توسط مردی بیمار اداره میشود و این وضعیت مدت زیادی ادامه نخواهد داشت.» او افزود: «عملیات کلمبیا برای من خوب به نظر میرسد.»
رئیسجمهور آمریکا همچنین پتر را متهم کرد که «علاقهمند به تولید کوکائین و فروش آن به آمریکا است.»
وقتی از ترامپ درباره احتمال اقدام نظامی علیه رئیسجمهور کلمبیا پرسیده شد، او پاسخ داد: «به نظر ایده خوبی میآید.»
تحلیلگران معتقدند این اظهارات ترامپ در پی دستگیری مادورو و افزایش تنشها در آمریکای لاتین بیان شده است و میتواند بخشی از فشار سیاسی آمریکا بر کلمبیا و منطقه باشد.