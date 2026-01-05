خبرگزاری رسمی کرهشمالی خبر داد؛
نظارت کیم جونگ اون بر آزمایش موشکهای هایپرسونیک پیونگیانگ
خبرگزاری رسمی کره شمالی امروز -دوشنبه- اعلام کرد که پیونگیانگ روز گذشته، با حضور «کیم جونگاون» رهبر این کشور، اقدام به آزمایش موشکهای هایپرسونیک کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ،
بر اساس این گزارش، این موشکها با موفقیت اهدافی را در دریای شرق (دریای ژاپن) هدف قرار دادهاند.
خبرگزاری رسمی کرهشمالی همچنین گزارش داد که «یک یگان فرعی از یک گروه عمده حمله آتشبار ارتش خلق کره» این رزمایش موشکی را با هدف ارزیابی توان بازدارندگی جنگی کشور، سنجش آمادگی سامانه تسلیحاتی و بررسی ظرفیت آن برای انجام مأموریتها انجام داده است.
ارتش کرهجنوبی اعلام کرد که پرتاب این موشکها را ساعت هفت و ۵۰ دقیقه صبح روز یکشنبه به وقت محلی شناسایی کرده است؛ ساعاتی پیش از آنکه «لی جه-میونگ» رئیسجمهوری کره جنوبی برای برگزاری نشست با «شی جینپینگ» رئیسجمهوری چین عازم پکن شود و همچنین پس از آنکه آمریکا از بازداشت «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا در جریان یک عملیات نظامی گسترده خبر داد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کرهشمالی، کیم جونگاون در اینباره گفت: «صادقانه بگویم، چنین فعالیتهایی بهطور آشکار با هدف ارتقای تدریجی بازدارندگی هستهای جنگی به سطحی پیشرفته انجام میشود. ضرورت این اقدام را میتوان در بحرانهای ژئوپلیتیکی اخیر و رویدادهای پیچیده بینالمللی مشاهده کرد«.
در این گزارش بهطور مشخص توضیحی درباره ماهیت «بحران ژئوپلیتیکی اخیر» ارائه نشده است، اما وزارت خارجه کره شمالی پیشتر حمله نظامی آمریکا که به بازداشت مادورو منجر شد را محکوم کرده و آن را «جدیترین شکل نقض حاکمیت ملی» توصیف کرده بود.