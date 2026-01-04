توقف پروازها در یونان به دلیل مشکلات ارتباط رادیویی
فعالیت فرودگاهها در یونان به دلیلی مشکلات در ارتباط رادیویی متوقف شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، تلویزیون دولتی یونان و سازمان هواپیمایی این کشور امروز -یکشنبه- پس از مشکلات نامشخص که بر فرکانسهای رادیویی تاثیر گذاشت، اعلام کردند که فرودگاهها در سرتاسر این کشور ورورد و خروج هواپیماها را به تعویق انداختند.
مقامات اعلام کردند که در حال تحقیق درباره علت این مشکل هستند.
سازمان هواپیمایی یونان اعلام کرد که برخی از پروازهای عبوری از آسمان آتن با استفاده از سامانه اطلاعات پرواز آتن در حال انجام خدماترسانی هستند، اما به دلایل ایمنی، محدودیتهایی در عملیات فرودگاه اعمال شده است.
فلایت ترکرز نیز نشان دادن که حریم فضایی یونان به طور گستردهای خالی است.