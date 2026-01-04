شهادت ۳ فسلطینی دیگر در غزه
۳ فلسطینی دیگر در غزه به دست نیروهای اسرائیلی به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات بهداشتی امروز -یکشنبه- گزارش دادند که نیروهای اسرائیلی ۳ فسلطینی را در حوادث متفاوت در جنوب نوار غعزه در شهر خان بونس به شهادت رساندند.
پزشکان گزارش دادند که این شهدا شامل یک پسر نوجوان ۱۵ ساله میشود.
ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون به گزارشها در رابطه با این حوادث واکنش نشان نداده است.
اسرائیل از زمان اعلام آتشبس در ماه اکتبر، بارها به بهانه نابودی زیرساختهای غیر نظامی آتشبس را نقض کرده است.