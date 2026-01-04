اسلواکی حمله آمریکا به ونزوئلا را شدیدا محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، «رابرت فیکو»، نخست وزیر اسلواکی که به عنوان یکی از حامیان «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده شناخته می‌شود، حمله آمریکا به ونزوئلا را شدیدا محکوم کرد.

فیکو در پیامی نوشت: « اقدام نظامی آمریکا نشان می‌دهد که قوانین بین‌المللی اعمال نمی‌شود، نیروی نظامی بدون مجوز سازمان ملل متحد مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر کسی که بزرگ و قوی است، هر کاری که می‌خواهد انجام می‌دهد».

نخست وزیر اسلواکی همچنین خواستار این شد که اتحادیه اروپا همچون مسئله اوکراین، محکومیتی منسجم صادر کند.

