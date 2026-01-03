پیشروی روسیه در شرق اوکراین؛ هزاران غیرنظامی از مناطق درگیری تخلیه شدند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقامات اوکراینی روز جمعه از تخلیه اجباری هزاران نفر از ساکنان ۴۴ روستا در مناطق زاپوریژیا و دنیپروپتروفسک خبر دادند. این اقدام در پی پیشروی نیروهای روسیه در این مناطق انجام شده است.

الکسی کولیبا، وزیر بازسازی اوکراین، با انتشار بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرد: «با توجه به وخامت شرایط امنیتی، بیش از ۳ هزار کودک و خانواده‌های آنان به مناطق امن منتقل شدند.» او افزود که از ابتدای ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون، حدود ۱۵۰ هزار نفر از مناطق جنگی به مناطق امن منتقل شده‌اند که شامل ۱۸ هزار کودک می‌شود.

پیشروی روسیه در خطوط مقدم

این تحولات نشان‌دهنده پیشروی نیروهای روسیه در جبهه‌های اوکراین است. بیشترین عملیات تخلیه اجباری در سال‌های اخیر در منطقه دونتسک شرقی انجام شده است. با این حال، نیروهای روسیه همچنین در دنیپروپتروفسک و زاپوریژیا که سال‌ها خطوط تماس در آن ثابت بود، پیشروی کرده‌اند.

حمله روسیه به خارکف و زخمی شدن غیرنظامیان

همزمان، مقامات اوکراینی اعلام کردند که روز جمعه ۱۹ نفر از جمله یک نوزاد شش ماهه در حمله روسیه به ساختمان‌های مسکونی در خارکف زخمی شدند. تصاویر منتشر شده از محل نشان‌دهنده آسیب گسترده به ساختمان‌ها و انبوهی از آوار و آتش است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، این حمله را «وحشیانه» توصیف و تاکید کرد: «به رغم تلاش‌های جامعه جهانی و آمریکا، اما روسیه همچنان جان مردم را هدف قرار می‌دهد.»

این حمله یک روز پس از آن صورت گرفت که روسیه اوکراین را به بمباران یک هتل و کافه در جنوب اوکراین متهم کرد که به کشته شدن ۲۷ نفر انجامید. اوکراین اعلام کرد این حمله با هدف نظامی انجام شده و غیرنظامیان در آن هدف قرار نگرفته‌اند.

واکنش روسیه و اختلاف روایت‌ها

وزارت دفاع روسیه گزارش اوکراین درباره حمله به خارکف را رد کرد و اعلام نمود خسارات ایجاد شده احتمالا ناشی از انفجار مهمات اوکراینی بوده است. این وزارتخانه هدف گزارش‌ها را منحرف کردن توجه جهان از حمله به هتل در منطقه خرسون اعلام کرد.

بیشترین دستاورد میدانی روسیه در سال ۲۰۲۵

تحلیل‌ها نشان می‌دهد نیروهای روسیه در سال ۲۰۲۵ بیشترین پیشروی را از زمان آغاز جنگ در خاک اوکراین داشته‌اند، بیش از هر سالی به جز ۲۰۲۲. ارتش روسیه بیش از ۵۶۰۰ کیلومتر مربع از خاک اوکراین را تحت کنترل گرفته است، رقمی که بیشتر از مجموع مناطق تصرف‌شده در دو سال گذشته است، اما کمتر از ۶۰ هزار کیلومتر مربع تصرف‌شده در سال اول حمله در ۲۰۲۲ است.

اوکراین در سال گذشته تحت فشار شدید روسیه بود و به طور مداوم بخش‌هایی از خاک خود را از دست داد.

انتهای پیام/