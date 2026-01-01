از سومالیلند تا باب المندب: اتحاد امنیتی امارات و اسرائیل علیه ایران
تحلیلهای جدید نشان میدهد که امارات و اسرائیل در سالهای اخیر همکاریهای امنیتی، نظامی و اطلاعاتی گستردهای در مناطق حساس خاورمیانه و شرق آفریقا ایجاد کردهاند. این همکاریها شامل یمن، سومالی، سودان، لیبی و شرق مدیترانه است و هدف آن محدودسازی نفوذ ایران و گروههای همسو با آن اعلام شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، تحولات اخیر منطقه، بهویژه در جنوب یمن و سومالی، نشاندهنده همگرایی منافع امارات و اسرائیل در حوزههای امنیتی و ژئوپلیتیکی است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هفته گذشته به رسمیت شناختن «سومالیلند» را اعلام کرد؛ منطقهای که امارات از آن حمایت آشکار میکند و تبدیل به یک پایگاه استراتژیک برای رصد فعالیتهای انصارالله یمن و تأمین مسیرهای دریایی حیاتی شده است.
در جنوب یمن، شورای انتقالی که از سوی امارات حمایت میشود، کنترل عدن و باب المندب را در دست دارد. این همکاری امارات و اسرائیل شامل ایجاد مراکز رصد و اطلاعات در جزایر استراتژیک سقطری و میون نیز میشود تا تحرکات ایران و انصارالله زیر نظر گرفته شود.
در لیبی، امارات و اسرائیل از خلیفه حفتر حمایت میکنند. امارات به او کمک لجستیکی و نظامی میدهد و اسرائیل نیز آموزش و تجهیزات اطلاعاتی پیشرفته در اختیار نیروهای او قرار داده است تا کنترل شرق مدیترانه و مسیرهای انرژی تضمین شود.
در سودان، امارات از نیروهای «پشتیبانی سریع» حمایت میکند تا منافع خود در بخشهای کشاورزی و بنادر دریای سرخ را تأمین کند. گزارشهای اسرائیلی حاکی از ارسال سلاح و تجهیزات جاسوسی توسط امارات به این نیروها است.
در شرق آفریقا و سومالی، امارات از طریق شرکت «موانئ دبی جهانی» سرمایهگذاری گستردهای در بندر بربره و پایگاه نظامی این منطقه انجام داده است. اسرائیل نیز سومالیلند را به رسمیت شناخته و این پایگاهها را برای رصد فعالیتهای انصارالله و پشتیبانی از نیروهای سودان مورد استفاده قرار داده است.
چاد نیز به نقطه کلیدی نفوذ امارات و اسرائیل در غرب آفریقا تبدیل شده است. امارات در سال ۲۰۲۵ توافق اقتصادی با چاد امضا کرده و از فرودگاه «ام جرّس» بهعنوان مرکز لجستیکی برای انتقال تجهیزات به نیروهای سودان استفاده میکند، در حالی که اسرائیل نیز روابط امنیتی مستحکمی با حکومت چاد برقرار کرده است.
فعالیتهای تلآویو و ابوظبی در منطقه، با هدف محدود کردن نفوذ ایران و گروههای همسو با آن صورت میگیرد. رصد تحرکات انصارالله و جلوگیری از تسلط ایران بر مسیرهای دریایی، از مهمترین اهداف اعلام شده این همکاری مشترک است.
در شرق مدیترانه نیز امارات و اسرائیل با قبرس و یونان همکاری میکنند و شبکه اطلاعاتی «کریستال بال» را ایجاد کردهاند. این شبکه، با بهرهگیری از هوش مصنوعی مسیر پهپادها و موشکها را پیشبینی و فعالیتهای دریایی و هوایی تهدیدزا را رصد میکند.
به گفته تحلیلگران، اتحاد امارات و اسرائیل در مناطق مختلف، از یمن و باب المندب تا شرق آفریقا و شرق مدیترانه، نشاندهنده همگرایی امنیتی و استراتژیک آنها علیه نفوذ ایران، ترکیه و گروههای اسلامی است و تأثیر قابل توجهی بر معادلات امنیتی منطقه و روابط با قدرتهای غربی دارد.