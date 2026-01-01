ادعاهای منابع نظامی: پهپاد ایرانی «مهاجر 6» وارد پایگاه ونزوئلا شد

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، بر اساس تصاویر و اطلاعات منتشر شده توسط حساب‌های تخصصی در حوزه دفاع و نظامی، پهپاد ایرانی «مهاجر 6» در نزدیکی شهر ماراکای ونزوئلا رصد شده و گفته می‌شود احتمالا در اختیار نیروهای مسلح این کشور قرار دارد.

این پهپاد قابلیت‌های شناسایی، نظارت و انجام ماموریت‌های رزمی دارد. پیش‌تر نیز گزارش‌هایی درباره صادرات این پهپادها به ونزوئلا منتشر شده بود و نمونه‌ای از آن در این کشور با نام «انسو» (ANSU) شناخته می‌شود.

رصد این پهپاد هم‌زمان با اعمال تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ۱۰ فرد و شرکت در ایران و ونزوئلا گزارش شده است. این تحریم‌ها شرکت‌های مرتبط با تجارت پهپادهای ایرانی با ونزوئلا را نیز شامل می‌شود.

این خبر هنوز توسط منابع رسمی در ایران یا ونزوئلا تأیید نشده و تنها بر اساس تصاویر و گزارش‌های حساب‌های تخصصی دفاعی و اطلاعاتی خارجی منتشر شده است.

