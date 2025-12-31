زلنسکی دلایل درخواست حضور نظامی آمریکا در اوکراین را فاش کرد
رئیسجمهور اوکراین انگیزهها و دلایل درخواست خود برای استقرار نیروهای نظامی آمریکا در خاک اوکراین را تشریح و اعلام کرد که این موضوع را بهطور صریح با همتای آمریکاییاش، دونالد ترامپ، در میان گذاشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین اعلام کرد که کییف در حال انجام رایزنیهایی با واشنگتن درباره امکان حضور نیروهای آمریکایی در اوکراین در چارچوب تضمینهای امنیتی است و تأکید کرد که چنین حضوری میتواند امنیت این کشور را بهطور قابل توجهی تقویت کند.
او در گفتوگویی با خبرنگاران از طریق واتساپ گفت: ما بیتردید این موضوع را با رئیسجمهور ترامپ و همچنین با نمایندگان ائتلاف حامی اوکراین موسوم به «ائتلاف داوطلبان» مطرح میکنیم. ما خواهان این حضور هستیم؛ چرا که از منظر تضمینهای امنیتی، موضعی بسیار قدرتمند خواهد بود.
در همین حال، دونالد ترامپ، روز یکشنبه اعلام کرد که او و زلنسکی «بسیار نزدیک، و شاید حتی بیش از حد نزدیک» به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ هستند، هرچند مسائل «پیچیده» مربوط به اراضی اوکراین همچنان حلنشده باقی مانده است.
ترامپ در مقایسه با زلنسکی رویکرد محتاطانهتری نسبت به موضوع تضمینهای امنیتی اتخاذ کرده، اما گفته است که دو طرف حدود ۹۵ درصد به دستیابی به چنین توافقی نزدیک شدهاند و انتظار دارد کشورهای اروپایی با حمایت ایالات متحده «بخش عمدهای» از این مسئولیت را بر عهده بگیرند.
از سوی دیگر، دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، روز سهشنبه اظهار داشت که با اتکا به تضمینهای امنیتی آمریکا، امکان دستیابی به صلح در اوکراین طی چند هفته آینده وجود دارد، هرچند شانس موفقیت این روند هنوز «بهطور صددرصدی قطعی نیست».
توسک همچنین به احتمال اعزام نیروهای آمریکایی به «خط تماس» میان اوکراین و روسیه اشاره کرد، اما جزئیات بیشتری درباره این پیشنهاد ارائه نداد و در عین حال بر لزوم پرداختن به مسئله اراضی اوکراین تأکید کرد.