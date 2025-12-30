امارات حمله به اقامتگاه پوتین را محکوم کرد
دولت امارات متحده عربی با انتشار بیانیهای رسمی، تلاش برای هدف قرار دادن اقامتگاه ریاستجمهوری روسیه را به شدت محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، وزارت خارجه امارات متحد عربی با انتشار بیانیهای، حمله پهپادی اوکراین علیه مقر اقامت «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه را تجاوزی شرورانه توصیف و آن را به شدت محکوم کرد.
در بیانیه وزارت خارجه امارات آمده است: «ما با رئیس جمهور، دولت و ملت روسیه ابراز همسبتگی میکنیم و بر موضع ثابت خود در مخالفت با هرگونه خشونت که ثبات و امنیت را هدف قرار دهد، پافشاری مینماییم.»
این واکنش امارات پس از آن صورت میگیرد که «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد اوکراین در شب ۲۸ و ۲۹ دسامبر با استفاده از ۹۱ فروند پهپاد، اقامتگاه رسمی پوتین در منطقه «نووگورود» را هدف قرار داد.