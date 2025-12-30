نارضایتی عربستان از فشار امارات بر شورای انتقالی جنوب جهت انحام عملیات نظامی

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه عربستان سعودی امروز -سه‌شنبه- ناراحتی خود را از اعمال فشار امارات متحده عربی برنیروهای شورای انتقالی جنوب یمن جهت انجام عملیات‌های نظامی، ابراز کرد.

وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پادشاهی عربستان سعودی ناراحتی خود را از فشار امارات بر شورای انتقالی جنوب برای عملیات علیه مرزهای جنوبی پادشاهی در استان‌های حضرموت و المهرا ابراز می‌کند».

در این بیانیه افزوده شد: «این عملیات‌ها تهدیدی برای امنیت ملی پادشاهی و همچنین امنیت و ثبات جمهوری یمن و منطقه محسوب می‌شوند».

انتهای پیام/