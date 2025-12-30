خبرگزاری کار ایران
نارضایتی عربستان از فشار امارات بر شورای انتقالی جنوب جهت انحام عملیات نظامی

عربستان سعودی از فشار امارات بر شورای انتقالی جنوب در یمن، برای انجام عملیات در مرزهای جنوبی این پادشاهی ابراز ناراحتی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه عربستان سعودی امروز -سه‌شنبه- ناراحتی خود را از اعمال فشار امارات متحده عربی برنیروهای شورای انتقالی جنوب یمن جهت انجام عملیات‌های نظامی، ابراز کرد. 

وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پادشاهی عربستان سعودی ناراحتی خود را از فشار امارات بر شورای انتقالی جنوب برای عملیات علیه مرزهای جنوبی پادشاهی در استان‌های حضرموت و المهرا ابراز می‌کند».

در این بیانیه افزوده شد: «این عملیات‌ها تهدیدی برای امنیت ملی پادشاهی و همچنین امنیت و ثبات جمهوری یمن و منطقه محسوب می‌شوند».

 

 

 

