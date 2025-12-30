پنتاگون از فروش اف-۱۵ به اسرائیل خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پنتاگون روزگذشته -دوشنبه- پس از دیدار «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در فلوریدا، اعلام کرد که قراردادی ۸.۶ میلیارد دلاری برای برنامه فروش اف-۱۵ به اسرائیل با بوئینگ منعقد شده است.

پنتاگون اعلام کرد: «این قرارداد شامل طراحی، ادغام، ابزار دقیق، آزمایش، تولید و تحویل ۲۵ فروند جنگنده جدید اف-۱۵ برای نیروی هوایی اسرائیل با امکان خرید ۲۵ فروند دیگر است».

پنتاگون اعلام کرد که این قرارداد شامل فروش تجهیزات نظامی خارجی به اسرائیل است.

