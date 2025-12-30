خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پنتاگون از فروش اف-۱۵ به اسرائیل خبر داد

پنتاگون از فروش اف-۱۵ به اسرائیل خبر داد
کد خبر : 1735029
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت جنگ آمریکا از قرارداد ۸.۶ میلیارد دلاری بوئینگ برای جنگنده‌های اف-۱۵ به رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پنتاگون روزگذشته -دوشنبه- پس از دیدار «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در فلوریدا، اعلام کرد که قراردادی ۸.۶ میلیارد دلاری برای برنامه فروش اف-۱۵ به اسرائیل با بوئینگ منعقد شده است.

پنتاگون اعلام کرد: «این قرارداد شامل طراحی، ادغام، ابزار دقیق، آزمایش، تولید و تحویل ۲۵ فروند جنگنده جدید اف-۱۵ برای نیروی هوایی اسرائیل با امکان خرید ۲۵ فروند دیگر است».

پنتاگون اعلام کرد که این قرارداد شامل فروش تجهیزات نظامی خارجی به اسرائیل است. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی