حمله هوایی عربستان به بندر المکلا

به گزارش ایلنا، ائتلاف حامی شورای به اصطلاح ریاستی یمن به رهبری عربستان اعلام کرد که بامداد امروز -سه‌شنبه- یک حمله هوایی محدود را علیه حمایت نظامی خارجی از نیروهای «شورای انتقالی» در بندر «المکلا» انجام داده است.

فرماندهی نیروهای مشترک این ائتلاف اعلام کرد که این حمله هوایی، پشتیبانی نظامی خارجی از نیروهای شورای انتقالی را در بندر المکلا هدف قرار داده است.

سرتیپ مترکی المالکی» سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف اعلام کرد که در روزهای شنبه و یکشنبه (۲۷ و ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵) دو فروند کشتی که از بندر فجیره در امارات متحده عربی حرکت کرده بودند، بدون دریافت مجوز رسمی از فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف وارد بندر المکلا شدند.

المالکی افزود که خدمهٔ این دو کشتی، سامانه‌های ردیابی کشتی‌ها را غیرفعال کرده و مقادیر زیادی سلاح و خودروهای رزمی را برای حمایت از نیروهای شورای انتقالی جنوب در استان‌های شرقی یمن (حضرموت و المهره) تخلیه کردند.

وی گفت که این اقدام نقض آشکار توافق‌های کاهش تنش و تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز بوده و همچنین نقض قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوب سال ۲۰۱۵ به شمار می‌رود.

المالکی افزود که این عملیات پس از مستندسازی کامل و در چارچوب حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قواعد عرفی آن انجام شده و به‌گونه‌ای طراحی شده است که از بروز خسارات جانبی جلوگیری شود.

در همین زمینه، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) گزارش داد که ائتلاف تحت رهبری عربستان پیش از آغاز عملیات، از غیرنظامیان حاضر در بندر المکلا در استان حضرموت خواسته است تا اطلاع ثانوی منطقه را تخلیه کنند.

