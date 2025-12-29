آغاز دیدار ترامپ و نتانیاهو در فلوریدا
به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا امروز -دوشنبه- در اقامتگاه خود در ایالت فلوریدا از «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی استقبال کرد.
وی در اظهاراتی از بنیامین نتانیاهو، حمایت کرده و وی را «نخستوزیر دوران جنگ» خواند.
ترامپ گفت: «نتانیاهو کار فوقالعادهای انجام داده است. حقیقت این است که اسرائیل بدون وی شاید امروز وجود نداشت. این یک ادعای بزرگ است، اما حقیقت دارد».
ترامپ همچنین در مورد آتشبس در غزه اظهار داشت که میخواهد هر چه سریعتر به توافق ادامه آتشبس دست یابند، اما تأکید کرد که «باید خلع سلاح صورت گیرد».