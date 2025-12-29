زلنسکی حمله اوکراین به اقامتگاه پوتین را تکذیب کرد
رئیسجمهوری اوکراین، موضع مسکو مبنی بر تلاش کییف برای حمله به اقامتگاه رئیسجمهوری روسیه در منطقه «نووگورود» را «دور جدیدی از دروغها» خواند.
به گزارش ایلنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهوری اوکراین، موضع مسکو مبنی بر تلاش کییف برای حمله به اقامتگاه «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه در منطقه نووگورود را «دور جدیدی از دروغها» خواند.
وی در گفتوگو با خبرنگاران از طریق واتساپ گفت: «چنین اتهامهایی با هدف تضعیف پیشرفتهای حاصل در مذاکرات صلح میان اوکراین و آمریکا مطرح میشود و مسکو در حال آمادهسازی زمینه برای هدف قرار دادن ساختمانهای دولتی اوکراین در کییف است».
زلنسکی از «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا خواست تا نسبت به تهدیدهای روسیه واکنش مناسب نشان دهد.