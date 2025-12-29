خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی حمله اوکراین به اقامتگاه پوتین را تکذیب کرد

زلنسکی حمله اوکراین به اقامتگاه پوتین را تکذیب کرد
کد خبر : 1734913
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری اوکراین، موضع مسکو مبنی بر تلاش کی‌یف برای حمله به اقامتگاه رئیس‌جمهوری روسیه در منطقه «نووگورود» را «دور جدیدی از دروغ‌ها» خواند.

به گزارش ایلنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین، موضع مسکو مبنی بر تلاش کی‌یف برای حمله به اقامتگاه «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه در منطقه نووگورود را «دور جدیدی از دروغ‌ها» خواند.

وی در گفت‌وگو با خبرنگاران از طریق واتس‌اپ گفت: «چنین اتهام‌هایی با هدف تضعیف پیشرفت‌های حاصل در مذاکرات صلح میان اوکراین و آمریکا مطرح می‌شود و مسکو در حال آماده‌سازی زمینه برای هدف قرار دادن ساختمان‌های دولتی اوکراین در کی‌یف است».

زلنسکی از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا خواست تا نسبت به تهدیدهای روسیه واکنش مناسب نشان دهد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی