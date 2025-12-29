خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گردان‌های القسام به‌طور رسمی شهادت ابوعبیده را تأیید کرد

گردان‌های القسام به‌طور رسمی شهادت ابوعبیده را تأیید کرد
کد خبر : 1734875
لینک کوتاه کپی شد.

گردان‌های «عزالدین القسام» شاخه نظامی جنبش حماس، به‌طور رسمی شهادت سخنگوی این گردان‌ها را تأیید کرد.

 به گزارش ایلنا، گردان‌های «عزالدین القسام» شاخه نظامی جنبش حماس، به‌طور رسمی شهادت «ابو عبیده» سخنگوی این گردان‌ها را تأیید کرد.

ابو عبیده که با نام واقعی «حذیفه سمیر عبدالله الکحلوت (ابو ابراهیم)» شناخته می‌شد طی سال‌های گذشته، چهره و صدای اصلی اعلام مواضع رسمی گردان‌های القسام به‌شمار می‌رفت.

القسام وی را «صدای خروشان امت، نبض تپنده فلسطین و چهره‌ای ماندگار در حافظه ملت‌ها» توصیف کرد.

گردان‌های القسام اعلام کرد که «محمد السنوار» فرمانده این گردان‌ها نیز در جریان بمباران‌های رژیم صهیونیستی در جنگ غزه به شهادت رسیده است.

همچنین شهادت «رائد سعد» (ابو معاذ)، فرمانده بخش تولیدات نظامی و از فرماندهان پیشین عملیات القسام و «حکم العیسی» (ابو عمر) از فرماندهان باسابقه مقاومت که در لبنان، سوریه و دیگر کشورها فعالیت داشت، تأیید شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی