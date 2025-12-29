گردانهای القسام بهطور رسمی شهادت ابوعبیده را تأیید کرد
گردانهای «عزالدین القسام» شاخه نظامی جنبش حماس، بهطور رسمی شهادت سخنگوی این گردانها را تأیید کرد.
به گزارش ایلنا، گردانهای «عزالدین القسام» شاخه نظامی جنبش حماس، بهطور رسمی شهادت «ابو عبیده» سخنگوی این گردانها را تأیید کرد.
ابو عبیده که با نام واقعی «حذیفه سمیر عبدالله الکحلوت (ابو ابراهیم)» شناخته میشد طی سالهای گذشته، چهره و صدای اصلی اعلام مواضع رسمی گردانهای القسام بهشمار میرفت.
القسام وی را «صدای خروشان امت، نبض تپنده فلسطین و چهرهای ماندگار در حافظه ملتها» توصیف کرد.
گردانهای القسام اعلام کرد که «محمد السنوار» فرمانده این گردانها نیز در جریان بمبارانهای رژیم صهیونیستی در جنگ غزه به شهادت رسیده است.
همچنین شهادت «رائد سعد» (ابو معاذ)، فرمانده بخش تولیدات نظامی و از فرماندهان پیشین عملیات القسام و «حکم العیسی» (ابو عمر) از فرماندهان باسابقه مقاومت که در لبنان، سوریه و دیگر کشورها فعالیت داشت، تأیید شد.