به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «علا موسی»، سفیر مصر در بیروت، تایید کرد که کشورش به شدت برای کاهش تنش در لبنان تلاش می‌کند و خاطرنشان کرد که تماس‌های مصر با طرف‌های لبنانی و بین‌المللی برای آرام کردن تنش‌ها در این کشور ادامه دارد.

وی در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی، ضمن تاکید بر اهمیت اجرای توافق‌نامه ۲۷ نوامبر و قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل که چارچوب قانونی برای کاهش تنش در جنوب لبنان را تعیین می‌کند، توضیح داد: «قاهره خواستار تلاش بیشتر برای ارتقای ثبات در لبنان است تاکید کرد».

وی گفت: «تنها راه حل در لبنان، اجرای توافق‌نامه‌های بین‌المللی و داخلی است و ما با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود برای دستیابی به این هدف همکاری می‌کنیم».

سفیر مصر در لبنان اشاره کرد که قاهره با هماهنگی واشنگتن برای آرام کردن اوضاع و ایجاد فضایی مناسب برای ثبات سیاسی و امنیتی در لبنان تلاش می‌کند.

