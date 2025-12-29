تلاشهای مصر برای کاهش تنشها در لبنان
سفیر مصر در بیروت گفت که این کشور در هماهنگی با لبنان و طرفهای بینالمللی برای آرام کردن تنشها است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «علا موسی»، سفیر مصر در بیروت، تایید کرد که کشورش به شدت برای کاهش تنش در لبنان تلاش میکند و خاطرنشان کرد که تماسهای مصر با طرفهای لبنانی و بینالمللی برای آرام کردن تنشها در این کشور ادامه دارد.
وی در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی، ضمن تاکید بر اهمیت اجرای توافقنامه ۲۷ نوامبر و قطعنامه ۱۷۰۱ سازمان ملل که چارچوب قانونی برای کاهش تنش در جنوب لبنان را تعیین میکند، توضیح داد: «قاهره خواستار تلاش بیشتر برای ارتقای ثبات در لبنان است تاکید کرد».
وی گفت: «تنها راه حل در لبنان، اجرای توافقنامههای بینالمللی و داخلی است و ما با شرکای منطقهای و بینالمللی خود برای دستیابی به این هدف همکاری میکنیم».
سفیر مصر در لبنان اشاره کرد که قاهره با هماهنگی واشنگتن برای آرام کردن اوضاع و ایجاد فضایی مناسب برای ثبات سیاسی و امنیتی در لبنان تلاش میکند.