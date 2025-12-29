خبرگزاری کار ایران
ائتلاف نظامی جدید در شرق مدیترانه؛ اسرائیل، یونان و قبرس علیه ترکیه هم‌پیمان شدند

رسانه‌های عبری‌زبان از امضای برنامه اقدام نظامی سه‌جانبه میان رژیم صهیونیستی، یونان و قبرس برای سال ۲۰۲۶ خبر دادند؛ توافقی که با هدف مقابله با ترکیه و افزایش هماهنگی امنیتی در شرق مدیترانه منعقد شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری‌زبان اعلام کردند که اسرائیل، یونان و قبرس با امضای یک «برنامه اقدام نظامی سه‌جانبه برای سال ۲۰۲۶»، همکاری‌های خود را با هدف مقابله با ترکیه و تقویت ثبات در شرق دریای مدیترانه گسترش داده‌اند.

بر اساس این گزارش، این توافق شامل برگزاری رزمایش‌های مشترک، تشکیل گروه‌های کاری تخصصی و هماهنگی راهبردی میان ارتش‌های سه کشور است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی این توافق را «مرحله‌ای جدید در تقویت امنیت و ثبات منطقه و حمایت از ائتلاف‌های دموکراتیک در شرق مدیترانه» توصیف کرد.

رسانه‌های عبری همچنین اعلام کردند که این اقدام پس از نشست ویژه‌ای انجام شده است که در تاریخ ۲۲ دسامبر جاری در قدس اشغالی، با حضور بنیامین، نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان و نیکوس کریستودولیدس، رئیس‌جمهور قبرس برگزار شد.

 

