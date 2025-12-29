رسانه عبری:
بهرسمیتشناختن سومالیلند بخشی از آمادگی برای رویارویی با ایران است
روزنامه عبری «معاریو» به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که بهرسمیتشناختن «سومالیلند» از سوی تلآویو، گامی در راستای تقویت توانمندیهای نیروی هوایی این رژیم در چارچوب تقابل با یمن و جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، روزنامه معاریو به نقل از یک منبع نظامی اسرائیلی که نامش فاش نشده، اعلام کرده است برقراری روابط علنی با سومالیلند گزینههای عملیاتی گستردهتری را پیش روی نیروی هوایی اسرائیل قرار میدهد و این اقدام از اهمیت بالایی برای آنچه «بازوی بلند اسرائیل» خوانده میشود، برخوردار است.
معاریو همچنین گزارش داد که سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) طی سالهای گذشته مدیریت شبکه روابط با سومالیلند را بر عهده داشته و دیوید بارنیا، رئیس موساد، در سالهای اخیر به یکی از چهرههای نزدیک به عبدالرحمن محمد عبدالله، رئیس جداییطلبان سومالیلند، تبدیل شده است.
این روزنامه به نقل از همان منبع نوشت که بارنیا روابط شخصی قدرتمندی مبتنی بر اعتماد حرفهای و فردی برقرار کرده و همین مسئله زمینهساز توسعه روابط بسیار نزدیک نظامی و سیاسی میان طرفین شده است.
به گفته این مقام صهیونیستی، رئیس موساد طی سالهای گذشته برای ایجاد زیرساختهای لازم در سومالیلند با هدف تقویت همکاریهای امنیتی تلاش کرده و این منطقه از داراییهای راهبردی مهمی برخوردار است؛ از جمله یک بندر دریایی و فرودگاهی که طولانیترین باند پروازی در قاره آفریقا را در اختیار دارد.
در مقابل، دولت سومالی روز جمعه با صدور بیانیهای، اقدام رژیم صهیونیستی را بهشدت رد کرد و بر «پایبندی مطلق و غیرقابل مذاکره خود به حاکمیت، وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور» تاکید ورزید.
دولت سومالی در این بیانیه اعلام کرد که هرگز اجازه ایجاد پایگاههای نظامی خارجی یا هرگونه ترتیباتی را که این کشور را به درگیریهای نیابتی بکشاند یا دشمنیهای منطقهای و بینالمللی را به این منطقه منتقل کند، نخواهد داد.
همچنین سومالی روز یکشنبه از کشورهای عربی خواست «قاطعانه در برابر تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی بایستند» و برای تدوین «سیاستهای جدی بهمنظور جلوگیری از تداوم و تکرار این تجاوزات» اقدام کنند. این موضع در جریان نشست شورای اتحادیه عرب در سطح نمایندگان دائم در قاهره و به ریاست امارات متحده عربی اعلام شد.
بر اساس بیانیه اتحادیه عرب، این نشست به درخواست سومالی و با حمایت سایر کشورهای عربی، برای بررسی تحولات مرتبط با اعلام رژیم صهیونیستی مبنی بر بهرسمیتشناختن آنچه «اقلیم سومالیلند» خوانده میشود، برگزار شد.