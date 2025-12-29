به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، دیدار با «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی‌ خود را «عالی» توصیف کرده و از پیشرفت قابل‌توجه در مسیر پایان دادن به جنگ اوکراین خبر داد.

دونالد ترامپ پس از نزدیک به سه ساعت گفت‌وگو با ولودیمیر زلینسکی در اقامتگاه مارالاگو در ایالت فلوریدا اعلام کرد: «نشست بسیار خوبی داشتیم و درباره موضوعات زیادی صحبت کردیم. فکر می‌کنم به پایان جنگ بسیار نزدیک شده‌ایم؛ شاید خیلی نزدیک».

ترامپ این اظهارات را در کنفرانس خبری مشترک با زلنسکی بیان کرد و افزود که طی این گفت‌وگوها «پیشرفت زیادی» برای دستیابی به راه‌حلی به‌منظور پایان دادن به درگیری‌ها حاصل شده است.

زلنسکی نیز پیش از آغاز این دیدار گفته بود که مذاکرات میان واشنگتن و کی‌یف در ماه گذشته رو به جلو حرکت کرده و ابراز امیدواری کرده بود که صلح «در اسرع وقت» محقق شود.

وی تأکید کرده بود که تمرکز این گفت‌وگوها بر طرح صلح ۲۰ بندی و ترتیب مراحل اجرای یک توافق نهایی خواهد بود.

