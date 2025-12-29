خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دونالد ترامپ:

دیدار با زلنسکی «عالی» بود/ به پایان جنگ نزدیک شده‌ایم

دیدار با زلنسکی «عالی» بود/ به پایان جنگ نزدیک شده‌ایم
کد خبر : 1734448
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری آمریکا، دیدار با همتای اوکراینی‌ خود را «عالی» توصیف کرده و از پیشرفت قابل‌توجه در مسیر پایان دادن به جنگ اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، دیدار با «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی‌ خود را «عالی» توصیف کرده و از پیشرفت قابل‌توجه در مسیر پایان دادن به جنگ اوکراین خبر داد.

دونالد ترامپ پس از نزدیک به سه ساعت گفت‌وگو با ولودیمیر زلینسکی در اقامتگاه مارالاگو در ایالت فلوریدا اعلام کرد: «نشست بسیار خوبی داشتیم و درباره موضوعات زیادی صحبت کردیم. فکر می‌کنم به پایان جنگ بسیار نزدیک شده‌ایم؛ شاید خیلی نزدیک».

ترامپ این اظهارات را در کنفرانس خبری مشترک با زلنسکی بیان کرد و افزود که طی این گفت‌وگوها «پیشرفت زیادی» برای دستیابی به راه‌حلی به‌منظور پایان دادن به درگیری‌ها حاصل شده است.

زلنسکی نیز پیش از آغاز این دیدار گفته بود که مذاکرات میان واشنگتن و کی‌یف در ماه گذشته رو به جلو حرکت کرده و ابراز امیدواری کرده بود که صلح «در اسرع وقت» محقق شود.

وی تأکید کرده بود که تمرکز این گفت‌وگوها بر طرح صلح ۲۰ بندی و ترتیب مراحل اجرای یک توافق نهایی خواهد بود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی