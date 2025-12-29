جهان در سال ۲۰۲۵/ پرونده دوم: سیاست داخلی آمریکا
ابوالفتح: موج اخراج مهاجران غیرقانونی توسط دولت ترامپ/ رکورد تاریخی تعطیلی دولت/ ۲۰۲۶ سالی پرتنش برای واشنگتن
کارشناس مسائل آمریکا گفت: اختلافات رئیسجمهوری ایالات متحده با دموکراتها که دو قطبی را تشدید کرد، در سال آتی میلادی میتواند به ضرر محافظهکاران در انتخابات کنگره تمام شود.
امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا در تشریح مهمترین تحولات سیاست داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۵ در گفتوگو با ایلنا عنوان کرد: مهمترین رخداد سال ۲۰۲۵ در ایالات متحده آمریکا، تاثیر بازگشت دونالد ترامپ به قدرت بود. او از همان روزهای ابتدایی، عملاً فرآیند تثبیت دولت دوم خود را آغاز کرد و مجموعهای از تصمیمات و اقدامات بحثبرانگیز را در حوزههای مختلف داخلی در دستور کار قرار داد. یکی از نخستین محورهای عملکرد دولت ترامپ، تشدید سیاستهای سختگیرانه علیه مهاجرت بود؛ سیاستی که از ابتدا یکی از ستونهای اصلی گفتمان او به شمار میرفت. تمرکز اصلی این اقدامات بر کنترل شدید مرزها، مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران و اخراج گسترده افرادی بود که فاقد مدارک اقامتی قانونی بودند. این روند، تأثیرات اجتماعی و سیاسی گستردهای بر جای گذاشت و واکنشهای زیادی را در داخل آمریکا برانگیخت. در ادامه این سیاستها، دولت ترامپ درگیر تنشهایی جدی با برخی ایالتها شد. در جریان بازداشت و محاکمه مهاجران غیرقانونی، اختلافاتی میان دولت فدرال و دولتهای ایالتی شکل گرفت و حتی در مواردی، استفاده از گارد ملی برای اجرای دستورات فدرال در دستور کار قرار گرفت. این اقدام واکنش تند برخی ایالتها را در پی داشت و شکاف میان دولت مرکزی و حکومتهای محلی را تشدید کرد.
وی ادامه داد: در حوزه اقتصادی نیز دولت ترامپ اقدامات گستردهای انجام داد. یکی از مهمترین این اقدامات، تصویب قانونی بود که با عنوان «قانون بزرگ زیبا» شناخته شد؛ بستهای گسترده که هدف آن کاهش هزینههای دولتی و کوچکسازی ساختار دولت بود. در همین راستا، نهادی تحت عنوان «اداره بهرهوری دولتی» تأسیس شد که ریاست موقت آن به ایلان ماسک سپرده شد. این نهاد مأموریت داشت هزینههای دولت را کاهش داده و ساختار اداری را چابکسازی کند. در پی این سیاستها، تعدادی از کارکنان دولت اخراج شدند و برخی نهادها نیز مورد تعدیل قرار گرفتند که موجی از واکنشها و اعتراضات را در پی داشت. یکی دیگر از رویدادهای مهم داخلی در سال ۲۰۲۵، تعطیلی دولت فدرال بود که رکوردی تاریخی بر جای گذاشت و بیش از ۳۴ یا ۳۵ روز به طول انجامید تا سرانجام فعالیت دولت از سر گرفته شد. این بحران، نشانهای از عمق اختلافات سیاسی در واشنگتن بود و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی قابلتوجهی بر جای گذاشت.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: در حوزه امنیت داخلی، دولت ترامپ مبارزه با مواد مخدر را نیز در اولویت قرار داد. او اعلام کرد که برخی باندهای مواد مخدر را بهعنوان «گروههای تروریستی خارجی» طبقهبندی میکند و ماده مخدر فنتانیل را در زمره سلاحهای کشتار جمعی قرار داد. این رویکرد، بخشی از راهبرد جدید دولت برای مقابله با بحران مواد مخدر در آمریکا بود. همچنین پرونده جنجالی جفری اپستین بار دیگر به صدر اخبار بازگشت. اگرچه اصل این پرونده به سالهای پیش بازمیگشت، اما در سال ۲۰۲۵ موضوع انتشار اسناد آن بهطور جدی مطرح شد. در نهایت، کنگره آمریکا، قانونی تحت عنوان «قانون شفافیت پرونده اپستین» تصویب کرد که به انتشار بخشی از اسناد انجامید. با این حال، بخش قابلتوجهی از این اسناد بهشدت سانسور شده بود؛ نامها و چهرهها حذف یا سیاه شده بودند و همین مسئله موجب نارضایتی گسترده و ایجاد شکاف در پایگاه رأی ترامپ، بهویژه در میان جریان موسوم به «ماگا» شد. از دیگر رویدادهای تکاندهنده سال ۲۰۲۵، ترور چارلی کرِت بود که چهرهای بانفوذ در میان محافظهکاران جوان آمریکا قلمداد میشد. این ترور بازتاب گستردهای داشت و پس از آن، دولت سیاستهای سختگیرانهتری علیه جریانهای لیبرال اتخاذ کرد. در همین بازه، چندین حادثه تیراندازی نیز در نقاط مختلف آمریکا رخ داد که از جمله آنها میتوان به کشته شدن دو عضو گارد ملی در واشنگتن دیسی اشاره کرد. دولت ترامپ این حوادث را بهانهای برای تشدید سیاستهای ضد مهاجرتی و بیگانهستیزانه قرار داد و حتی اعلام شد که عامل یکی از این حملات فردی افغانتبار بوده است.
وی اضافه کرد: در این میان، اختلاف میان دونالد ترامپ و ایلان ماسک نیز به یکی از موضوعات بحثبرانگیز تبدیل شد. برخی این اختلاف را واقعی و برخی دیگر آن را نمایشی و برنامهریزیشده میدانستند. با این حال، این تنش بهطور موقت به جدایی انجامید و حتی ترامپ تهدید کرد که در صورت ادامه اختلاف، تمامی پروژههای دولتی مرتبط با شرکتهای ماسک را لغو خواهد کرد. در نهایت، ماسک عقبنشینی کرد و روابط دو طرف تا حدی ترمیم شد. همزمان، بحث دوقطبی شدن جامعه آمریکا بیش از گذشته مطرح شد. بسیاری معتقدند با بازگشت ترامپ، شکافهای اجتماعی، سیاسی و هویتی در جامعه آمریکا عمیقتر شده است و اساساً این شکافها نهتنها میان دموکراتها و جمهوریخواهان، بلکه درون پایگاه رأی ترامپ نیز قابل مشاهده است و مجموعهای از رویدادها، از جمله ترور چارلی کرت و اختلافات درون حزبی، این شکافها را تشدید کرده است.
ابوالفتح گفت: در چشمانداز آینده، سال ۲۰۲۶ سالی بسیار مهم و پرخبر برای ایالات متحده خواهد بود. نخست آنکه این سال مصادف با دویستوپنجاهمین سالگرد تأسیس ایالات متحده آمریکاست؛ رویدادی که در چهارم ژوئیه ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و بهطور طبیعی فضای ملیگرایانه، احساسی و هیجانی را در کشور تشدید میکند. دومین رویداد مهم، برگزاری جام جهانی فوتبال بهصورت مشترک در آمریکا، کانادا و مکزیک است. دونالد ترامپ یکی از میزبانان اصلی این رویداد خواهد بود و حتی اعلام کرده که ممکن است ورود هواداران برخی تیمهای ملی، از جمله ایران، را ممنوع کند. سومین رویداد مهم، انتخابات میاندورهای کنگره در نوامبر ۲۰۲۶ است؛ انتخاباتی که اهمیت آن بسیار بالاست؛ چراکه در صورت پیروزی جمهوریخواهان، موقعیت ترامپ تثبیت خواهد شد، اما اگر دموکراتها بتوانند روند پیروزیهای اخیر خود را ادامه دهند، احتمال بازپسگیری کنترل کنگره وجود دارد؛ موضوعی که میتواند سالهای پایانی ریاستجمهوری ترامپ را به دورهای بسیار پرتنش و دشوار برای جمهوریخواهان تبدیل کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این میان، نباید از انتخابات شهرداری نیویورک در سال ۲۰۲۵ غافل شد؛ انتخاباتی که در آن یک نامزد مسلمان و سوسیالدموکرات پیروز شد، آن هم در شرایطی که ترامپ و ایلان ماسک تمام توان خود را برای شکست او به کار گرفته بودند. این پیروزی نشانهای از احیای نسبی جریان دموکرات در فضای سیاسی آمریکا تلقی شد. در نهایت، احتمال تعطیلی دوباره دولت فدرال نیز همچنان وجود دارد. اختلافها بر سر بودجه، بهویژه در حوزه بیمههای درمانی مرتبط با طرح اوباماکر، همچنان پابرجاست و توافق فعلی تنها تا ماه ژانویه اعتبار دارد. اگر تا آن زمان توافق جدیدی حاصل نشود، آمریکا بار دیگر ممکن است شاهد تعطیلی دولت فدرال باشد؛ موضوعی که میتواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.