به گزارش ایلنا، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه اعلام کرد که در صورتی که اوکراین تمایلی به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران نداشته باشد، مسکو از ابزارهای نظامی برای پایان دادن به درگیری استفاده خواهد کرد.

پوتین روز شنبه در جریان بازدید از یکی از مراکز فرماندهی نیروهای مشترک ارتش روسیه گفت: «برخی در غرب به مقام‌های اوکراین توصیه می‌کنند شرایطی معقول برای پایان دادن به جنگ بپذیرند، اما رژیم حاکم در کی‌یف عجله‌ای برای حل سیاسی بحران ندارد».

وی تأکید کرد: «اگر کی‌یف نخواهد مسیر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز را در پیش بگیرد، روسیه همه مسائل را با ابزارهای نظامی حل خواهد کرد».

پوتین با اشاره به ریشه‌های درگیری، تصریح کرد که عملیات نظامی پس از «کودتا در اوکراین» آغاز شد و مسکو پیش‌تر از کی‌یف خواسته بود حقوق قانونی ساکنان دونباس، از جمله حق تعیین سرنوشت، به رسمیت شناخته شود، اما دولت اوکراین راه جنگ را انتخاب کرد.

رئیس‌جمهوری روسیه افزود: «مسکو در تلاش است جنگی را پایان دهد که از سوی مقام‌های کی‌یف آغاز شد و اگر آنها به هشدارهای ما توجه می‌کردند، اصولاً نیازی به عملیات نظامی نبود».

وی همچنین گفت که با توجه به سرعت پیشروی نیروهای روس، اهمیت خروج نیروهای اوکراینی از مناطق تحت کنترل روسیه به حداقل رسیده است و نیروهای مسلح روسیه در تمامی محورهای جبهه فشار خود را افزایش داده‌اند.

پوتین از پیشرفت مناسب ارتش روسیه در خط مقدم خبر داد و آزادسازی مناطق «دیمیتروف» و «گولیای‌پوله» را نتیجه آموزش دقیق و تلاش مستمر نیروهای نظامی دانست و تأکید کرد که این تحولات زمینه را برای عملیات گسترده‌تر در استان زاپوریژیا فراهم می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه، هشدار داده بود که تعیین ضرب‌الاجل‌های مصنوعی کمکی به حل بحران اوکراین نخواهد کرد و سناریوی فروپاشی این کشور همچنان یکی از گزینه‌های محتمل، هرچند نامشخص، باقی مانده است.

