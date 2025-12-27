قلب روسیه دیگر امن نیست: مسکو در تیررس اوکراین
مسکو، که سالها نماد ثبات و قدرت این کشور بود، حالا به هدف منظم اوکراین تبدیل شده است؛ این تغییر ماهیت جنگ، نشاندهنده ورود مقابله مستقیم به عمق خاک روسیه و بازتعریف معادله امنیتی در منطقه است.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی 21»، موسکو، پایتخت روسیه که برای دههها نماد قدرت و ثبات این کشور بود، حالا شاهد انفجارهای شبانه و حملات پهپادی اوکراین است؛ رویدادی که نشاندهنده تغییر ماهیت جنگ و انتقال آن به قلب روسیه است. در طول سال ۲۰۲۵، شهر و اطراف آن بارها هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت و همچنین عملیات ترور تعدادی از مقامات روسیه در داخل پایتخت اجرا شد، مسألهای که سوالات جدی درباره امنیت موسکو و توان دفاعی آن ایجاد کرده است.
با وجود اینکه سامانههای دفاع هوایی روسیه بخش عمده پهپادها را ساقط کردهاند، گزارشها از نفوذ مکرر پهپادهای اوکراینی به اطراف موسکو و اجرای عملیات انفجاری داخل شهر حکایت دارد. کییف تاکید میکند این حملات تنها اهداف نظامی، لجستیکی و تاسیسات انرژی را هدف قرار میدهند و با هدف مختل کردن توان رزمی روسیه، در واکنش به حملات مستمر روسیه به شهرهای اوکراین انجام میشوند.
بزرگترین حمله پهپادی
در ۱۱ مارس ۲۰۲۵، اوکراین بزرگترین حمله پهپادی به موسکو و حومه آن را انجام داد که سه کارمند یک انبار گوشت کشته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند و چهار فرودگاه پایتخت برای مدتی کوتاه تعطیل شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ۳۴۳ پهپاد در این حمله سرنگون شدهاند، از جمله ۹۱ پهپاد در منطقه موسکو و ۱۲۶ پهپاد در منطقه کورسک.
حملات پس از آتشبس کوتاه
در ۶ مه، روسیه اعلام کرد که یک گروه دیگر از پهپادهای اوکراین را که موسکو را هدف قرار داده بودند، نابود کرده است. این حملات درست پیش از جشن هشتادمین سالگرد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر آلمان نازی انجام شد، زمانی که آتشبس سه روزهای از سوی پوتین اعلام شده بود.
هدف قرار گرفتن تجهیزات استراتژیک
در اول ژوئن، اوکراین حملات پهپادی وسیعی را به چهار پایگاه هوایی در عمق روسیه انجام داد که به نابودی یا آسیب بیش از ۴۰ هواپیما از جمله بمبافکنهای استراتژیک TU-95 و Tu-22M3 و هواپیمای شناسایی A-50 منجر شد. این حملات از طریق پهپادهای مستقر روی کامیونها در داخل خاک روسیه انجام شد و گستردهترین حمله از آغاز جنگ توصیف شد.
موج ترورها
در کنار حملات پهپادی، روسیه شاهد سلسله عملیات ترور علیه مقامات نظامی و امنیتی بوده است. از جمله این موارد، کشته شدن تیمسار وانیل سارفاروف در دسامبر ۲۰۲۵ و تیمسار یاروسلاو موسکالیک در آوریل ۲۰۲۵ بود. همچنین، تیمسار ایگور کریلوف، مسئول نیروهای هستهای و بیولوژیکی روسیه، در دسامبر ۲۰۲۴ ترور شد.
استحکامات دفاعی
روسیه در پاسخ، شبکه گستردهای از تدابیر حفاظتی در اطراف موسکو ایجاد کرده است؛ از جمله پوششهای الکترونیکی، تقویت دفاع روی ساختمانهای استراتژیک و سیستمهای پدافند هوایی پیشرفته برای ساقط کردن پهپادها پیش از رسیدن به کرملین.
با وجود موفقیت نسبی دفاع هوایی، حملات مکرر تأثیر روانی قابل توجهی داشته و نشان میدهد که جنگ تنها محدود به جبهههای دور نیست. اگرچه موسکو هنوز به ویرانی شهرهای اوکراینی مانند کیف یا خارکیف نرسیده، اما به هدفی منظم برای اوکراین تبدیل شده و روسیه را مجبور به اختصاص منابع عظیم برای دفاع از پایتخت کرده است. این امر نمایانگر تغییر استراتژیک در مسیر جنگ و وارد شدن عمق روسیه به معادله درگیریهای منطقهای است.