هشدار جدی ترامپ به زلنسکی پیش از دیدار روز یکشنبه

رسانه‌های غربی گزارش دادند که رئیس جمهور آمریکا، تنها چند ساعت قبل از دیدار برنامه‌ریزی شده روز یکشنبه در فلوریدا، هشدار شدیدی به همتای اوکراینی خود داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های غربی گزارش دادند که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، تنها چند ساعت قبل از دیدار برنامه‌ریزی شده روز یکشنبه در فلوریدا، هشدار شدیدی به همتای اوکراینی خود داده است.

دیلی اکسپرس گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا «هیچ تمایلی برای تأیید پیشنهاد صلح اوکراین پیش از دیدار پیش‌بینی شده‌اش با ولودیمیر زلنسکی در فلوریدا نشان نداد.»

پیش از این، دونالد ترامپ در پاسخ به ادعاهای زلنسکی مبنی بر اینکه طرح «صلح» او برای اوکراین «۹۰ درصد آماده است»، به رسانه‌های آمریکایی گفت: «او (زلنسکی) چیزی برای تأیید من ندارد. بنابراین خواهیم دید که چه چیزی دارد.»

اظهارات ترامپ نشان دهنده احتیاط ایالات متحده در مورد طرح زلنسکی پیش از دیدار پیش‌بینی شده بین این دو رهبر در روز یکشنبه است.

