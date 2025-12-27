خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخواست سومالی برای نشست اضطراری اتحادیه عرب در ارتباط با سومالی‌لند

درخواست سومالی برای نشست اضطراری اتحادیه عرب در ارتباط با سومالی‌لند
کد خبر : 1733626
لینک کوتاه کپی شد.

سومالی در واکنش به به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی رژیم صهیونیستی خواستار نشست اضطراری اتحادیه عرب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از المدینه، «علی عبدی آواری»، سفیر سومالی در قاهره و نماینده دائم این کشور در اتحادیه عرب، ضمن محکوم کردن به رسمیت شناختن «سومالی‌لند» از سوی رژیم صهیونیستی خواستار اقدام فوری جهان عرب شد.

عبدی امروز -شنبه- در بیانیه‌ای بر رد صریح اظهارات «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در مورد به رسمیت شناختن جمهوری به اصطلاح مستقل سومالی‌لند و اعلام برقراری روابط کامل دیپلماتیک تاکید کرد.

وی اشاره کرد که سومالی خواستار نشست اضطراری اتحادیه عرب است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا