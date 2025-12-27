به گزارش ایلنا به نقل از المدینه، «علی عبدی آواری»، سفیر سومالی در قاهره و نماینده دائم این کشور در اتحادیه عرب، ضمن محکوم کردن به رسمیت شناختن «سومالی‌لند» از سوی رژیم صهیونیستی خواستار اقدام فوری جهان عرب شد.

عبدی امروز -شنبه- در بیانیه‌ای بر رد صریح اظهارات «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در مورد به رسمیت شناختن جمهوری به اصطلاح مستقل سومالی‌لند و اعلام برقراری روابط کامل دیپلماتیک تاکید کرد.

وی اشاره کرد که سومالی خواستار نشست اضطراری اتحادیه عرب است.

