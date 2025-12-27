درخواست سومالی برای نشست اضطراری اتحادیه عرب در ارتباط با سومالیلند
سومالی در واکنش به به رسمیت شناختن سومالیلند از سوی رژیم صهیونیستی خواستار نشست اضطراری اتحادیه عرب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از المدینه، «علی عبدی آواری»، سفیر سومالی در قاهره و نماینده دائم این کشور در اتحادیه عرب، ضمن محکوم کردن به رسمیت شناختن «سومالیلند» از سوی رژیم صهیونیستی خواستار اقدام فوری جهان عرب شد.
عبدی امروز -شنبه- در بیانیهای بر رد صریح اظهارات «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در مورد به رسمیت شناختن جمهوری به اصطلاح مستقل سومالیلند و اعلام برقراری روابط کامل دیپلماتیک تاکید کرد.
وی اشاره کرد که سومالی خواستار نشست اضطراری اتحادیه عرب است.