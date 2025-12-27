به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، جنبش حماس فلسطین نسبت به اعلان به رسمیت شناختن سومالی‌لند از سوی رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

حماس این اقدام را بخشی از سابقه‌ خطرناک و تلاشی ناکام برای کسب مشروعیت دروغین از یک رژیم اشغالگر دانست که در جنایات جنگی و نسل‌کشی دست داشته است.

این جنبش در بیانیه‌ای، رد کامل برنامه‌های اشغالگران برای آواره کردن اجباری مردم فلسطین، از جمله استفاده از سومالی‌لند به عنوان مقصد جایگزین برای ساکنان غزه را تأیید کرد.

حماس توضیح داد که اقدام برای به رسمیت شناختن دولت در سومالی نشان‌دهنده عمق انزوای بین‌المللی است که رژیم اسرائیل به دلیل جنایات نسل‌کشی که در نوار غزه مرتکب شده است، با آن مواجه است و بر لزوم تقویت این انزوا در همه سطوح و تلاش برای پاسخگو کردن رهبران اشغالگر در قبال جنایاتشان علیه بشریت اشاره کرد.

