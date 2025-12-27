وزارت دفاع روسیه از دفع ۳ حمله اوکراین در کوپیانسک خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که گروه رزمی «زاپاد» روسیه سه حمله نیروهای مسلح اوکراین را که برای نفوذ به «کوپیانسک» انجام شده بود، دفع کرد و اوکراین در این نبرد تا ۶۰ سرباز خود را از دست داد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در جریان روز و در مسیر کوپیانسک، واحدهای ارتش ششم، سه حمله از سوی نیروهای اوکراینی در مناطق شهرک‌های بلاگوداتوفکا، پالامارفکا و اوسینوو را دفع کردند».

این وزارتخانه اعلام کرد: «در جریان این تلاش نیروهای اوکراینی برای نفوذ به کوپیانسک در منطقه خارکیف، ۶۰ سرباز خود را از دست دادند».

پیش از این، «لئونید شاروف»، رئیس مرکز مطبوعاتی گروه رزمی زاپاد، گفته بود که تمام مناطق شهر کوپیانسک تحت کنترل نیروهای مسلح روسیه است.

