به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که شب گذشته نیروهایش با استفاده از موشک‌های کینژال حملات شدیدی علیه تاسیسات زیرساخت و مجتمع‌های نظامی-صنعتی در اوکراین انجام دادند.

این وزارتخانه در گزارش روزانه خود اعلام کرد: «در پاسخ به حملات تروریستی اوکراین علیه اهداف غیرنظامی در روسیه، نیروهای مسلح روسیه شب گدشته با استفاده از تسلیحات دقیق دوربرد پرتاب شده از زمین، هوا و دریا، از جمله موشک‌های بالستیک مافوق صوت کینژال و پهپادهای تهاجمی، حمله گسترده‌ای را علیه تاسیسات انرژی مورد استفاده ارتش اوکراین و سایت‌های مجتمع نظامی-صنعتی‌های اوکراین انجام دادند».

