خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع روسیه:

با موشک کینژال زیرساخت‌های انرژی و نظامی اوکراین را هدف قرار دادیم

با موشک کینژال زیرساخت‌های انرژی و نظامی اوکراین را هدف قرار دادیم
کد خبر : 1733605
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حملات شدیدی علیه تاسیسات زیرساخت انرژی و مجتمع‌های نظامی-صنعتی اوکراین انجام داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز -شنبه- اعلام کرد که شب گذشته نیروهایش با استفاده از موشک‌های کینژال حملات شدیدی علیه تاسیسات زیرساخت و مجتمع‌های نظامی-صنعتی در اوکراین انجام دادند.

این وزارتخانه  در گزارش روزانه  خود اعلام کرد: «در پاسخ به حملات تروریستی اوکراین علیه اهداف غیرنظامی در روسیه، نیروهای مسلح روسیه شب گدشته با استفاده از تسلیحات دقیق دوربرد پرتاب شده از زمین، هوا و دریا، از جمله موشک‌های بالستیک مافوق صوت کینژال و پهپادهای تهاجمی، حمله گسترده‌ای را علیه تاسیسات انرژی مورد استفاده ارتش اوکراین و سایت‌های مجتمع نظامی-صنعتی‌های اوکراین انجام دادند».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا