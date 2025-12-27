نجیب رزاق به ۱۵ سال زندان محکوم شد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخست‌وزیر پیشین ‌مالزی، در پرونده‌ای با اتهامات جدید، ۱۵ سال حبس گرفت.

دادگاهی در مالزی روز گذشته -جمعه- «نجیب رزاق»، نخست‌وزیر سابق مالزی را به اتهامات متعدد سوءاستفاده از قدرت و پولشویی مرتبط با غارت چند میلیارد دلاری صندوق توسعه مالزی «برهاد»، که بیشتر با نام صندوق سرمایه‌گذاری ۱MDB شناخته می‌شود، مجرم شناخت.

نجیب پس از محکومیت، به ۱۵ سال زندان دیگر و پرداخت ۱۳.۵ میلیارد رینگیت (۲.۸ میلیارد دلار یا ۲.۴ میلیارد یورو) جریمه محکوم شد.

این حکم جدید پس از محاکمه‌ای در سال ۲۰۲۰ صادر می‌شود که این سیاستمدار را به سوءاستفاده از قدرت، نقض کیفری اعتماد و پولشویی به دلیل نقشش در این ماجرا نیز مجرم شناخت.





