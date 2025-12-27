ترامپ و روایت دینی در نیجریه: فرار به جلو یا بازی سیاسی؟
حملات هوایی آمریکا علیه داعش در شمال غرب نیجریه با روایت رئیسجمهور ترامپ درباره «کشتار مسیحیان» جنجالی شد و بحثهای گستردهای درباره انگیزه واقعی آن ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، آمریکا سلسله حملات هوایی را علیه عناصر مرتبط با گروه تروریستی داعش در شمال غرب نیجریه انجام داد؛ اقدامی که به گفته کاخ سفید، در راستای تقویت تلاشهای ضدتروریستی و با هماهنگی مقامات نیجریه صورت گرفت و از نظر شدت، بیسابقه توصیف شده است.
با این حال، این عملیات که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، آن را در شبکههای اجتماعی به عنوان پاسخی به آنچه «کشتار مسیحیان» خواند معرفی کرد، بحثهای گستردهای درباره انگیزههای واقعی و ابعاد سیاسی و دینی آن به راه انداخت.
از سوی دیگر، فرماندهی نظامی آمریکا اعلام کرد که این حملات دقیقا علیه کانونهای مشخص تروریستی انجام شده و عملیات بر اساس درخواست دولت نیجریه بوده است، در حالی که وزارت امور خارجه نیجریه در ابوجا نیز بر تعهد خود به همکاری امنیتی با شرکای بینالمللی برای مقابله با تهدیدهای رو به افزایش در شمال غرب کشور تأکید کرده است.
ناظران معتقدند واقعیتهای میدانی نشاندهنده پیچیدگیهای بیشتر است؛ ایالت سوکوتو، جایی که حملات انجام شد، اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند و منابع محلی اعلام کردهاند که حملات به جوامع مسیحی نادر بوده است؛ موضوعی که درباره صحت ادعاهای رئیسجمهور آمریکا پرسش ایجاد میکند.
کارشناسان و تحلیلگران امنیت منطقهای این جهتگیریها را نوعی سادهسازی بیش از حد بحران امنیتی چندبعدی میدانند؛ بحرانی که شامل تروریسم، منازعات بر سر منابع، درگیری میان چوپانان و کشاورزان، فشار جمعیتی و تغییرات اقلیمی میشود.
برخی معتقدند تضاد بین توجیهات امنیتی و چارچوب دینی به کار رفته در روایت وقایع، نگرانیهایی درباره تأثیر آن بر تلاشهای بلندمدت برای ثبات ایجاد میکند؛ چرا که میتواند منجر به سادهسازی درگیریها و پیچیدهتر شدن راهحلهای عملی شود.
در عین حال، کاخ سفید از این روایت برای تاکید بر موقعیت خود در برابر پایگاه محافظهکار مسیحی داخلی بهره میبرد؛ امری که نشاندهنده دوگانگی آشکار میان سیاست خارجی و واقعیتهای میدانی بحرانهای امنیتی در نیجریه است.
با این وجود، سؤال اصلی همچنان باز است: آیا حملات هوایی برای حل ریشهای تروریسم کافی هستند، یا صرفا بهرهبرداری سیاسی از دینامیکهای پیچیده محلی است که ممکن است طولانی شدن درگیری و مانع شدن از تلاشهای ثبات پایدار در منطقه را در پی داشته باشد؟