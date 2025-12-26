به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از مقام‌های کاخ سفید گزارش داد که دولت آمریکا قصد دارد در جریان سفر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا در تاریخ ۲۹ دسامبر،«طرحی بلندپروازانه» برای اصلاح تشکیلات خودگردان فلسطین را مطرح کند.

بر اساس این گزارش، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در دیدار با نتانیاهو در اقامتگاه خود در «مارالاگو» در ایالت فلوریدا، وضعیت کرانه باختری و نگرانی‌ها درباره احتمال فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطین را بررسی خواهد کرد.

به گفته این منابع، دولت ترامپ به دنبال اجرای برنامه‌ای برای اصلاح ساختار سیاسی و اداری تشکیلات خودگردان است، اما در عین حال معتقد است که این طرح در صورت تداوم اقدامات اسرائیل در تضعیف جایگاه این نهاد فلسطینی، با شکست مواجه خواهد شد.

گزارش‌ها حاکی است واشنگتن از تل‌آویو خواسته اقداماتی برای مهار خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری انجام دهد؛ در مقابل، رژیم صهیونیستی در تلاش است به تفاهمی با آمریکا درباره سیاست گسترش شهرک‌سازی‌ها دست یابد.

این دیدار در چارچوب رایزنی‌های آمریکا درباره مرحله پس از جنگ غزه و در شرایطی برگزار می‌شود که تنش‌ها در کرانه باختری افزایش یافته و بحران‌های مالی و مدیریتی تشکیلات خودگردان، خطر فروپاشی آن را تشدید کرده است.

