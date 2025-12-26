درگذشت معاون ارشد رهبر کرهشمالی
خبرگزاری کرهجنوبی اعلام کرد که معاون ارشد رهبر کرهشمالی و رئیس تشریفات او، درگذشت.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، رسانههای محلی امروز جمعه اعلام کردند که کیم چانگ سون، معاون ارشد کیم جونگ اون، رهبر کرهشمالی درگذشت.
کیم چانگ سون ریاست تشریفات رهبر کرهشمالی را برعهده داشت و کیم جونگ اون با ابراز «تسلیت عمیق» نسبت به درگذشت یکی از نزدیکترین معاونان خود واکنش نشان داد. بر اساس گزارش خبرگزاری مرکزی کرهشمالی، رهبر این کشور تاج گل به تابوت وی فرستاد. علت مرگ تاکنون اعلام نشده است.
خبرگزاری رسمی کرهشمالی با اشاره به خدمات کیم چانگ سون اعلام کرد که او «با صداقت و وفاداری پایدار خود سهم برجستهای در حفظ جایگاه حزب و ارتقای اعتبار بینالمللی کشور ایفا کرده است».
خبرگزاری کرهجنوبی «یونهاپ» تصریح کرد که کیم چانگ سون در طول دوران فعالیت خود مناصب مهمی در حزب کارگران حاکم و ساختار دولت بر عهده داشت و تحت «سرپرستی، محبت و اعتماد عمیق رهبران بزرگ و بینظیر» خدمت کرده است.
او در جلسات دیپلماتیک و نشستهای سران با رهبر کرهشمالی حضور برجستهای داشت و در دوره حکومت کیم جونگ ایل، رهبر پیشین و پدر رهبر فعلی، نیز در دفتر دبیرخانه فعالیت میکرد.