دونالد ترامپ خبر داد؛
حمله هوایی آمریکا به مواضع داعش در نیجریه
رئیسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که ارتش این کشور مواضع گروه تروریستی داعش در شمال غرب نیجریه را هدف قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از یواسای تودی، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که ارتش این کشور مواضع گروه تروریستی داعش در شمال غرب نیجریه را هدف قرار داده است.
ترامپ در پیامی در شبکه «تروث سوشال» اعلام کرد که دستور اجرای «حملهای قدرتمند و مرگبار» علیه عناصر داعش در شمال غرب نیجریه را صادر کرده است.
وی افزود که این عناصر داعش طی سالهای اخیر حملات گستردهای علیه غیرنظامیان، بهویژه مسیحیان، انجام دادهاند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، گزارش داد این حملات بنا به درخواست دولت نیجریه انجام شده است. به گفته این مقام، حملات هوایی در ایالت «سُکوتو» صورت گرفته و منجر به کشته شدن شماری از اعضای داعش شده است.
این عملیات در حالی انجام شده که واشنگتن اعلام کرده است که فعالیت گروههای تروریستی در بخشهایی از غرب آفریقا افزایش یافته و امنیت اقلیتهای مذهبی در این مناطق با تهدید جدی مواجه است