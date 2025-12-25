به گزارش ایلنا، «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که این کشور نیازی به «عادی‌سازی» ندارد و این واژه اساساً در قاموس سیاسی عراق جایگاهی ندارد.

السودانی این سخنان را در جریان حضور در مراسم عشای ربانی میلاد مسیح در کلیسای «مار یوسف» بیان کرد و گفت بزرگداشت میلاد مسیح، بار دیگر بر استحکام بافت اجتماعی و همزیستی مسالمت‌آمیز در عراق تأکید می‌کند.

وی افزود: دولت عراق با تمام توان در مسیر حفظ و حراست از نمادهای وحدت ملی گام برمی‌دارد و تقویت انسجام اجتماعی را در اولویت قرار داده است.

نخست‌وزیر عراق همچنین با اشاره به رویکرد دولت در حوزه سیاست داخلی و منطقه‌ای تصریح کرد که بغداد در حال تقویت جایگاه خود به‌عنوان «واحه ثبات» در منطقه است و بار دیگر تأکید کرد که عراق نیازی به «تطبیع» ندارد.





