محمدشیاع السودانی:
«عادیسازی» در قاموس سیاسی عراق جایگاهی ندارد
نخستوزیر عراق تأکید کرد که این کشور نیازی به «عادیسازی» ندارد و این واژه اساساً در قاموس سیاسی عراق جایگاهی ندارد.
السودانی این سخنان را در جریان حضور در مراسم عشای ربانی میلاد مسیح در کلیسای «مار یوسف» بیان کرد و گفت بزرگداشت میلاد مسیح، بار دیگر بر استحکام بافت اجتماعی و همزیستی مسالمتآمیز در عراق تأکید میکند.
وی افزود: دولت عراق با تمام توان در مسیر حفظ و حراست از نمادهای وحدت ملی گام برمیدارد و تقویت انسجام اجتماعی را در اولویت قرار داده است.
نخستوزیر عراق همچنین با اشاره به رویکرد دولت در حوزه سیاست داخلی و منطقهای تصریح کرد که بغداد در حال تقویت جایگاه خود بهعنوان «واحه ثبات» در منطقه است و بار دیگر تأکید کرد که عراق نیازی به «تطبیع» ندارد.