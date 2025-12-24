به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، منبعی در وزارت خارجه ترکیه گزارش داد که «هاکان فیدان»، وزیرخارجه این کشور امروز -چهارشنبه- در آنکارا با مقامات هیئت سیاسی حماس برای گفت‌وگو دباره آتش‌بس غزه و پیشبرد این توافق به مرحله دوم آن دیدار کرد.

این منبع اعلام کرد که مقامات حماس به فیدان گفتند که آنها تمامی الزامات خود را به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس انجام داده‌اند اما اسرائیل به هدف قرار دادن غزه به جهت جلوگیری از رفتن توافق به مرحله بعد ادامه می‌دهد.

بر اساس گزارش این منبع این مقامات همچنین اعلام کردند که میزان کمک‌های بشردوستانه‌ای که وارد غزه می‌شود کافی نیست و کالاهایی همچون دارو، تجهیزات سکونت و سوخت مورد نیاز است.

