زلنسکی به دنبال دیدار با ترامپ
رئیسجمهور اوکراین خواستار دیدار در سطح رهبران با طرف آمریکایی برای صحبت درباره موضوعات حساس طرح صلح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، به دنبال مذاکرات اخیر اوکراین-آمریکا، خواستار دیدار با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده برای صحبت درباره جزئیات مسائل حساس در توافق صلح، آتی با روسیه، از جمله کنترل اراضی، شد.
زلنسکی بااشاره به طرح صلح ۲۰ مادهای اظهار داشت: «این سندی است که به عنوان یه چهارچوب در نظر گرفته میشود، یک سند اساسی برای پایان دادن به جنگ، سندی بالقوه میان ما، آمریکا، اروپا و روسها».
وی افزود: «ما آماده دیدار در سطح رهبران با طرف آمریکایی هستیم تا مسائل حساس را بررسی کنیم».
رئیس جمهرو اوکراین توضیح داد: «مسائلی همچون پرسشهای اراضی باید در سطح رهبران مورد بحث قرار بگیرد».