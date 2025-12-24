خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی به دنبال دیدار با ترامپ

زلنسکی به دنبال دیدار با ترامپ
کد خبر : 1732522
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور اوکراین خواستار دیدار در سطح رهبران با طرف آمریکایی برای صحبت درباره موضوعات حساس طرح صلح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، به دنبال مذاکرات اخیر اوکراین-آمریکا، خواستار دیدار  با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده برای صحبت درباره جزئیات مسائل حساس در توافق  صلح، آتی با روسیه، از جمله کنترل اراضی،  شد.

زلنسکی بااشاره به طرح صلح ۲۰ ماده‌ای اظهار داشت: «این سندی است که به عنوان یه چهارچوب در نظر گرفته می‌شود، یک سند اساسی برای پایان دادن به جنگ، سندی بالقوه میان ما، آمریکا، اروپا و روس‌ها».

وی افزود: «ما آماده دیدار در سطح رهبران با طرف آمریکایی هستیم تا  مسائل حساس را بررسی کنیم».

رئیس جمهرو اوکراین توضیح داد: «مسائلی همچون پرسش‌های اراضی باید در سطح رهبران مورد بحث قرار بگیرد».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا