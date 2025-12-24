ملونی:
سال آینده برای ما بدتر از امسال خواهد بود
نخست وزیر ایتالیا به کارکنان دولت این کشور گفت که سال میلادی آتی بسیار بدتر از سال جاری خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از آنسا، این رسانه ایتالیایی گزارش داد که «جورجیا ملونی»، نخست وزیر این کشور، در شورای وزیران ایتالیا و در جریان تبریک سنتی کریسمس گفت که سال ۲۰۲۶ سالی بسیار دشوار تر از پایان سال جاری خواهد بود.
ملونی اظهار داشت: «پایان اسل ۲۰۲۵ برای تمامی ما دشوار بوده نگران نباشید چرا که سال آینده بسیار بدتر خواهد بود».
نخست وزیر ایتالیا افزود: «بنابراین، در جریان تعطیلات به خوبی استراحت کنید، چرا که باید به پاسخگویی به این ملت خارق العاده ادامه دهیم».