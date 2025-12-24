لاوروف:
روسیه به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سوریه متعهد است
وزیر خارجه روسیه و وزیر خارجه سوریه، امروز -چهارشنبه- در مسکو، پایتخت روسیه، دیدار میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه و «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه سوریه، امروز -چهارشنبه- در مسکو، پایتخت روسیه، دیدار میکنند.
در این دیدار، لاوروف تأکید کرد که «روسیه به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سوریه متعهد است.»
لاوروف خاطرنشان کرد: «رئیس جمهور پوتین دیروز با وزیر خارجه سوریه دیدار کرد و مذاکرات خوب بود، زیرا آنها در دیدار دیروز در مسکو در مورد مسائل دوجانبه و وضعیت منطقه گفتگو کردند.»
لاوروف افزود: روسیه روابط خود با سوریه را بر اساس پایههایی که قبلاً بنا نهاده شده بود، توسعه خواهد داد.
الشیبانی نیز اظهار داشت که «روابط سوریه و روسیه امسال وارد دوران جدیدی میشود.»