لاوروف:

روسیه به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سوریه متعهد است

روسیه به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سوریه متعهد است
وزیر خارجه روسیه و وزیر خارجه سوریه، امروز -چهارشنبه- در مسکو، پایتخت روسیه، دیدار می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه و «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه سوریه، امروز -چهارشنبه- در مسکو، پایتخت روسیه، دیدار می‌کنند. 

در این دیدار، لاوروف تأکید کرد که «روسیه به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سوریه متعهد است.»

لاوروف خاطرنشان کرد: «رئیس جمهور پوتین دیروز با وزیر ‌خارجه سوریه دیدار کرد و مذاکرات خوب بود، زیرا آنها در دیدار دیروز در مسکو در مورد مسائل دوجانبه و وضعیت منطقه گفتگو کردند.»

لاوروف افزود: روسیه روابط خود با سوریه را بر اساس پایه‌هایی که قبلاً بنا نهاده شده بود، توسعه خواهد داد.

الشیبانی نیز اظهار داشت که «روابط سوریه و روسیه امسال وارد دوران جدیدی می‌شود.»

 

