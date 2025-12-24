ادامه درگیریها میان تایلند و کامبوج
وزارت دفاع تایلند اعلام کرد که درگیریها بین نیروهای تایلندی و کامبوجی در مرز بین دو کشور، در آستانه اولین روز مذاکرات کاهش تنش و از سرگیری توافق آتشبس، همچنان ادامه دارد.
وزیر خارجه تایلند گفت که تایلند و کامبوج در جریان نشست وزیران امور خارجه آسهآن به میزبانی مالزی به توافق آتشبس دست نیافتهاند و افزود که مذاکرات در ۲۴ دسامبر ادامه خواهد یافت.
سخنگوی وزارت دفاع تایلند گفت که کامبوج از عصر ۲۲ دسامبر نزدیک به ۲۰۰ موشک BM-۲۱ از شهر پویپت و اطراف آن به سمت استان سا کائو تایلند شلیک کرده است که به ۵۱ هدف اصابت کرده، به ۴۰ ساختمان مسکونی آسیب رسانده و بیش از هفت غیرنظامی را زخمی کرده است.
وی افزود که نبردهای شدید در مناطق سورین و سی سا کیت در چندین بخش مرزی که شامل ویرانههای معابد باستانی است، علاوه بر درگیریهای مداوم در مرز منطقه ترات، همچنان ادامه دارد.