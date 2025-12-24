آیا طرح مادورو برای صادرات نفت به چین موفق خواهد شد؟
با فشارهای فزاینده آمریکا بر نفتکشهای ونزوئلا و تهدید جریان صادرات نفت، دولت مادورو در حال بررسی اقدامات اضطراری از جمله اسکورت نظامی کشتیها و اعزام نیروهای مسلح بر نفتکشهای حامل نفت به چین است تا بزرگترین مشتری نفت خام خود را حفظ کند.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، بخش نفت ونزوئلا با بحران جدی مواجه شده است، زیرا فشارهای اخیر ایالات متحده بر نفتکشهای این کشور جریان صادرات نفت را بهشدت مختل کرده و منبع اصلی درآمدهای ارزی دولت نیکولاس مادورو را تهدید میکند. توقیف و تهدید به توقیف نفتکشها در مسیر صادرات به آسیا و دیگر بازارها باعث شده بسیاری از کشتیها در بنادر ونزوئلا متوقف شوند یا مسیر خود را بازگردانند، و مالکان نیز برخی قراردادهای بارگیری نفت خام را لغو کردهاند.
این وضعیت، روند شکننده بهبود صنعت نفت ونزوئلا را پس از سالها بحران اقتصادی در معرض آزمونی خطرناک قرار داده و احتمال تشدید تنشهای سیاسی و حتی نظامی در منطقه کارائیب را افزایش داده است. بر اساس دادههای ردیابی حملونقل دریایی، پس از توقیف نخستین نفتکش موسوم به «اسکیپر» در دسامبر ۲۰۲۵، تنها دو نفتکش دولتی موفق شدهاند از آبهای سرزمینی ونزوئلا خارج شوند.
در پاسخ به این بحران، دولت مادورو در حال بررسی اقداماتی اضطراری است. یکی از این راهکارها استفاده از نفتکشهای متعلق به بخش خصوصی برای ذخیرهسازی موقت نفت خام تا زمان یافتن راهکارهای صادراتی است. با این حال، کارشناسان این راهکار را محدود و ناکافی ارزیابی میکنند. علاوه بر این، قایقهای جنگی ونزوئلا مأمور اسکورت نفتکشها در محدوده آبهای سرزمینی کشور شدهاند تا از تهدیدها جلوگیری شود.
در مرحلهای شدیدتر، دولت مادورو در حال بررسی اعزام نیروهای مسلح بر عرشه نفتکشهای حامل نفت به چین، بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا، است. این اقدام میتواند عملیات توقیف نفتکشها توسط ایالات متحده را دشوارتر کند، اما خطر مواجهه مستقیم نظامی با نیروی دریایی آمریکا را نیز افزایش میدهد؛ نیروی دریاییای که حضور خود را در منطقه کارائیب تقویت کرده است.
کارشناسان صنعت نفت هشدار میدهند که چالشهای کنونی بسیار جدی است و میتواند تلاشهای محدود برای بازسازی بخش نفت ونزوئلا را پس از سالها رکود و بحران اقتصادی، مختل کند. با این حال، مادورو در سالهای اخیر از سیاست ملیسازی منابع عقبنشینی کرده و امتیازهای نفتی متعددی به شرکتهای خصوصی واگذار کرده و کنترل عملیاتی در پروژههای مشترک میان شرکت ملی نفت و شرکتهای چندملیتی را کاهش داده است. این اصلاحات سبب افزایش تولید نفت به حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز در سال جاری شد، در حالیکه تولید در نیمه دوم ۲۰۲۰ حدود ۳۶۰ هزار بشکه در روز بود.
با این حال، مداخله ناگهانی ایالات متحده در مسیر حرکت نفتکشها روند افزایشی تولید را متوقف کرده است و بازار صادرات نفت ونزوئلا همچنان در بحران قرار دارد. مادورو با ترکیبی از راهکارهای موقت، تدابیر امنیتی و حمایت نظامی تلاش میکند صادرات نفت کشور را حفظ کند، اما فشارهای خارجی و تهدیدهای احتمالی نظامی آینده این تلاشها را در هالهای از ابهام قرار داده است.