خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اصطلاحی عثمانی در دیپلماسی امروز؛ چرا سفیر ترکیه از «شام شریف» استفاده کرد؟

اصطلاحی عثمانی در دیپلماسی امروز؛ چرا سفیر ترکیه از «شام شریف» استفاده کرد؟
کد خبر : 1732182
لینک کوتاه کپی شد.

استفاده سفیر ترکیه از اصطلاح تاریخی «شام شریف» به‌جای نام رسمی سوریه، بار دیگر بحث‌ها درباره اهداف سیاسی آنکارا و پیوند این واژه با میراث عثمانی را در شرایط حساس کنونی سوریه زنده کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، نوح ییلماز، سفیر جدید ترکیه، در اظهارات و فعالیت‌های اخیر خود به‌جای استفاده از نام رسمی «سوریه»، از تعبیر «شام شریف» برای اشاره به این کشور استفاده کرده است؛ اقدامی که واکنش‌ها و انتقادهایی را در میان فعالان سوری برانگیخته است.

منتقدان سوری، به‌کارگیری این اصطلاح عثمانی را حامل بار سیاسی و تاریخی دانسته و آن را نشانه‌ای از القای نفوذ و سلطه ترکیه بر سوریه تلقی کرده‌اند، به‌ویژه در شرایط کنونی و پس از سقوط نظام بشار اسد و روی کار آمدن هیئت تحریر الشام.

نوح ییلماز به‌تازگی ماموریت خود را به‌عنوان سفیر ترکیه در دمشق به‌طور رسمی آغاز کرده و این مأموریت را با مجموعه‌ای از پیام‌ها و نشانه‌های سیاسی و نمادینِ بحث‌برانگیز همراه ساخته است؛ امری که در نخستین تحرکات و مواضع او پس از ورود به پایتخت سوریه به‌وضوح مشاهده شد.

او آغاز به کار خود را با انتشار پیامی کوتاه در شبکه اجتماعی «ایکس» با عبارت «بسم‌الله» اعلام کرد و هم‌زمان عنوان شغلی خود را از «معاون وزیر امور خارجه ترکیه» به «سفیر جمهوری ترکیه در دمشق» تغییر داد.

همچنین ییلماز موقعیت مکانی درج‌شده در حساب کاربری خود را از «آنکارا» به «شامِ شریف» تغییر داد؛ اصطلاحی تاریخی که ریشه در دوره امپراتوری عثمانی دارد و در آن زمان برای اشاره به منطقه شام یا «سوریه بزرگ» به‌کار می‌رفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا