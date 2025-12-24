اصطلاحی عثمانی در دیپلماسی امروز؛ چرا سفیر ترکیه از «شام شریف» استفاده کرد؟

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، نوح ییلماز، سفیر جدید ترکیه، در اظهارات و فعالیت‌های اخیر خود به‌جای استفاده از نام رسمی «سوریه»، از تعبیر «شام شریف» برای اشاره به این کشور استفاده کرده است؛ اقدامی که واکنش‌ها و انتقادهایی را در میان فعالان سوری برانگیخته است.

منتقدان سوری، به‌کارگیری این اصطلاح عثمانی را حامل بار سیاسی و تاریخی دانسته و آن را نشانه‌ای از القای نفوذ و سلطه ترکیه بر سوریه تلقی کرده‌اند، به‌ویژه در شرایط کنونی و پس از سقوط نظام بشار اسد و روی کار آمدن هیئت تحریر الشام.

نوح ییلماز به‌تازگی ماموریت خود را به‌عنوان سفیر ترکیه در دمشق به‌طور رسمی آغاز کرده و این مأموریت را با مجموعه‌ای از پیام‌ها و نشانه‌های سیاسی و نمادینِ بحث‌برانگیز همراه ساخته است؛ امری که در نخستین تحرکات و مواضع او پس از ورود به پایتخت سوریه به‌وضوح مشاهده شد.

او آغاز به کار خود را با انتشار پیامی کوتاه در شبکه اجتماعی «ایکس» با عبارت «بسم‌الله» اعلام کرد و هم‌زمان عنوان شغلی خود را از «معاون وزیر امور خارجه ترکیه» به «سفیر جمهوری ترکیه در دمشق» تغییر داد.

همچنین ییلماز موقعیت مکانی درج‌شده در حساب کاربری خود را از «آنکارا» به «شامِ شریف» تغییر داد؛ اصطلاحی تاریخی که ریشه در دوره امپراتوری عثمانی دارد و در آن زمان برای اشاره به منطقه شام یا «سوریه بزرگ» به‌کار می‌رفت.

انتهای پیام/