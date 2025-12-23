حمله نظامیان صهیونیست به اردوگاه «قلندیا»
منابع فلسطینی از تداوم یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه قلندیا در شمال قدس اشغالی خبر دادند.
به گزارش رسانههای محلی، نیروهای اشغالگر ضمن محاصره کامل محلههای اردوگاه، شماری از جوانان فلسطینی را بازداشت کردند.
همزمان، بولدوزرهای ارتش اسرائیل عملیات تخریب تعدادی از تأسیسات و مراکز تجاری در اطراف اردوگاه قلندیا را آغاز کردهاند.
این اقدامها در چارچوب تشدید تدابیر امنیتی و ادامه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در مناطق شمال قدس اشغالی صورت میگیرد.