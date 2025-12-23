به گزارش ایلنا، یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگو با وب‌سایت عبری «والا» گفت: «واشنگتن همچنان رفتار ایران در خاورمیانه و فراتر از آن را یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی می‌داند، اما ابزارهای مورد استفاده ترامپ در این مرحله سیاسی و اقتصادی است، نه نظامی.»

این مقام افزود که اقدامات ایران تهدیدی برای منافع ملی آمریکا است و به همین دلیل، رئیس‌جمهور ترامپ سیاست «فشار حداکثری» را برای پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران، محدود کردن برنامه موشکی بالستیک و مهار حمایت تهران از آنچه «گروه‌های تروریستی» خوانده، ادامه می‌دهد.

به بیان دیگر، آمریکا تلاش دارد با اعمال تحریم‌ها، فشار سیاسی و دیپلماتیک، تهران را تحت فشار قرار دهد و از باز کردن جبهه نظامی جدیدی که می‌تواند منطقه را به بحران گسترده بکشد، خودداری کند. پیام واشنگتن به تل‌آویو نیز روشن است: آزادی عمل سیاسی مجاز است، اما اجازه اقدام نظامی مستقیم علیه برنامه موشکی ایران در این مرحله صادر نشده است.

بر اساس گزارش وب‌سایت عبری، بنیامین نتانیاهو پیش از سفر برنامه‌ریزی شده خود به فلوریدا، پیام واشنگتن را به خوبی دریافت کرده و با اتخاذ مواضع منعطف‌تر، نسبت به گذشته، نشان داده است. او در آخرین اظهاراتش درباره ایران با لحنی محتاط سخن گفته و تأکید کرده است که مذاکرات با آمریکا در مرحله اول بر مسائل دیگر مانند غزه، لبنان و امنیت دریانوردی متمرکز خواهد بود.

نتانیاهو با اشاره به گروه‌هایی مانند حماس، حزب‌الله و انصارالله افزود: «هدف ما حفظ ثبات و حاکمیت در لبنان و امنیت منطقه است و فعالیت ایران در این حوزه‌ها نیز بررسی خواهد شد.»

تحلیلگران اسرائیلی و آمریکایی معتقدند که ترامپ، که به دنبال اجتناب از جنگ‌های جدید است، ترجیح می‌دهد فشار تدریجی بر ایران ادامه یابد و مانع از اقدام مستقل نظامی تل‌آویو شود. همزمان، مقامات امنیتی اسرائیل نیز اذعان دارند که ایران در حال حاضر علاقه‌ای به جنگ با اسرائیل ندارد و بیشتر بر تقویت توانمندی‌ها و جمع‌آوری اطلاعات تمرکز کرده است.

یک مقام نظامی اسرائیلی به روزنامه «یدیعوت آحارونوت» گفت: «در جنگ با ایران، ما توانمندی‌های ویژه، عملیات‌های فریب، تسلیحات خاص و تکنولوژی‌های سری خود را به کار گرفتیم و اکنون لزومی به تشدید تنش نیست.»

در همین حال، ارتش اسرائیل شایعات اخیر درباره آماده‌سازی ایران برای حمله به اسرائیل را زیر سوال برده، و اعلام کرده است که تمرین‌های اخیر ایران لزوماً نشان‌دهنده قصد حمله نیست.

انتهای پیام/