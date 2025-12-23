دولت ترامپ به دنبال لغو هزاران پرونده پناهندگی
رسانهها گزارش دادند که دولت ایالات متحده به دنبال لغو هزاران پرونده پناهندگی است.
به گزارش ایلنا به نقل از سیبیاس، بر اساس دادههای داخلی دولت ایالات متحده، دولت «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا، یک کمپین سراسری برای لغو درخواستهای پناهندگی هزاران مهاجر با پروندههای فعال در دادگاه مهاجرت راهاندازی کرده است و استدلال میکند که میتوان آنها را به کشورهایی غیر از کشور خودشان اخراج کرد.
سیبیاس نیوز به نقل از چندین وکیل مهاجرتی و نمایندگی قانونی گزارش داد: «به نظر میرسد این تلاش در هفتههای اخیر تشدید شده است و پناهجویانی را که پروندههای معلق در دادگاههای مهاجرت در آتلانتا، نیویورک، میامی، لسآنجلس، سانفرانسیسکو، تگزاس و سایر نقاط ایالات متحده دارند، هدف قرار میدهد».
تاکتیک جدید دولت ایالات متحده شامل درخواست وکلای اداره مهاجرت و گمرک از قضات مهاجرت برای رد درخواستهای پناهندگی بدون بررسی دقیق آنهاست.